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Je li Amerikanac platio susjedima koji su mu godinu dana pomagali na kući od 5000 eura?

Posebno je istaknuo da je velik dio posla želio odraditi vlastitim rukama, što je detaljno dokumentirao tijekom višemjesečnog projekta

Američki influencer i glazbenik Justus Reid, kojeg publika u regiji dobro poznaje po ljubavi prema Balkanu, otkrio je koliko ga je stajala obnova stare kamene kuće koju je kupio u Hrvatskoj.

Reid je javnosti predstavio dokumentarac u kojem je prikazao cijeli proces obnove nekretnine koju je kupio za svega 5000 eura. Nekadašnja ruševina tijekom radova pretvorena je u potpuno novi prostor s terasama, mjestima za druženje i brojnim sadržajima za odmor.

Posebno je istaknuo da je velik dio posla želio odraditi vlastitim rukama, što je detaljno dokumentirao tijekom višegodišnjeg projekta.

Govoreći o troškovima, otkrio je da je u obnovu uložio oko 70.000 eura vlastitog novca. Najveći izdaci odnosili su se na građevinski materijal, radnu snagu, kamen za terase i potporne zidove, gorivo te potrebnu mehanizaciju.

No stvarna vrijednost projekta, tvrdi Reid, znatno je veća zahvaljujući pomoći sponzora.

Prema njegovim riječima, različite tvrtke osigurale su materijale, opremu, uređaje i usluge vrijedne dodatnih 100.000 eura. Zbog toga ukupnu vrijednost projekta procjenjuje na između 160.000 i 175.000 eura.

"To je puno novca, puno više nego što ovaj posjed vrijedi", priznao je Reid.

Justus Reid rođen je u Južnoj Dakoti, a posljednjih godina stekao je veliku popularnost na društvenim mrežama zahvaljujući sadržaju vezanom uz Balkan, njegove jezike i kulturu. Hrvatska publika posebno ga je upoznala 2023. godine kada je nastupio u Supertalentu izvedbom pjesme "Zajdi, zajdi".

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