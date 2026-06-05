Je li Amerikanac platio susjedima koji su mu godinu dana pomagali na kući od 5000 eura?

Američki influencer i glazbenik Justus Reid, kojeg publika u regiji dobro poznaje po ljubavi prema Balkanu, otkrio je koliko ga je stajala obnova stare kamene kuće koju je kupio u Hrvatskoj.

Reid je javnosti predstavio dokumentarac u kojem je prikazao cijeli proces obnove nekretnine koju je kupio za svega 5000 eura. Nekadašnja ruševina tijekom radova pretvorena je u potpuno novi prostor s terasama, mjestima za druženje i brojnim sadržajima za odmor.

Posebno je istaknuo da je velik dio posla želio odraditi vlastitim rukama, što je detaljno dokumentirao tijekom višegodišnjeg projekta.

Govoreći o troškovima, otkrio je da je u obnovu uložio oko 70.000 eura vlastitog novca. Najveći izdaci odnosili su se na građevinski materijal, radnu snagu, kamen za terase i potporne zidove, gorivo te potrebnu mehanizaciju.

No stvarna vrijednost projekta, tvrdi Reid, znatno je veća zahvaljujući pomoći sponzora.

Prema njegovim riječima, različite tvrtke osigurale su materijale, opremu, uređaje i usluge vrijedne dodatnih 100.000 eura. Zbog toga ukupnu vrijednost projekta procjenjuje na između 160.000 i 175.000 eura.

"To je puno novca, puno više nego što ovaj posjed vrijedi", priznao je Reid.

Justus Reid rođen je u Južnoj Dakoti, a posljednjih godina stekao je veliku popularnost na društvenim mrežama zahvaljujući sadržaju vezanom uz Balkan, njegove jezike i kulturu. Hrvatska publika posebno ga je upoznala 2023. godine kada je nastupio u Supertalentu izvedbom pjesme "Zajdi, zajdi".