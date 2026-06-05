Gattuso želi igrača Dinama, poznat i iznos odštete

Bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso nije dugo čekao novi angažman nakon završetka epizode na klupi talijanske reprezentacije. Talijanski stručnjak preuzeo je Lazio, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan dva milijuna eura po sezoni, te već radi na slaganju momčadi za novu sezonu.

Prema pisanju talijanskih medija, Gattuso želi dovesti pet novih igrača, a prioritet mu je pojačavanje obrane. Lazio traži zamjenu za Alessija Romagnolija, koji bi uskoro trebao napustiti rimski klub i preseliti u katarski Al Sadd.

Kao moguća pojačanja spominju se Diogo Leite iz Union Berlina i Diego Coppola iz Brightona, no u talijanskim se medijima ponovno pojavilo i ime jednog igrača Dinama.

Riječ je o Sergiju Dominguezu, španjolskom braniču koji je prošlog ljeta stigao u Maksimir iz Barcelone. Prema navodima La Gazzette dello Sport, Lazio ga prati još od zimskog prijelaznog roka te je spreman ponuditi oko sedam milijuna eura odštete.

Isti izvor navodi kako su kontakti između Lazija i Dominguezova okruženja i dalje aktivni, iako zasad nema potvrde da je službena ponuda stigla na adresu zagrebačkog kluba.

Dominguez se ove sezone prometnuo u jednog od važnijih igrača Dinamove obrane. U 41 nastupu za Plave postigao je dva pogotka i upisao četiri asistencije, čime je privukao interes brojnih europskih klubova.