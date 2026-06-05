Fotrtuna Povlja okuplja djecu s cijelog Brača i gradi mlade hrvatske reprezentatvce

Kako klub iz mjesta s tek 250 stanovnika ostvaruje rezultate usporedive s najboljim futsalskim sredinama u Hrvatskoj? Odgovor se krije u dugogodišnjem predanom radu, stručnom pristupu i jedinstvenom modelu koji okuplja djecu s cijelog otoka Brača.

Fortuna Povlja, klub koji djeluje od 1997. godine, posljednjih je godina izrasla u jedan od najuspješnijih otočnih sportskih kolektiva kada je riječ o radu s mlađim uzrastima. Vođeni željom da djeci s Brača omoguće kvalitetan sportski razvoj, članovi kluba pokrenuli su prije jedanaest godina ljetnu školu futsala koja danas okuplja više od 250 djece s otoka i djece koja tijekom ljeta borave na Braču.

Paralelno s radom s djecom ulagalo se i u stručni kadar pa klub danas ima četiri trenera s Futsal C licencom. Pokrenuta je i cjelogodišnja škola futsala koja tijekom zime djeluje u Povljima, Pučišćima, Sutivanu i Nerežišćima, dok se tijekom ljeta aktivnosti šire i na Supetar te Postira.

Takav način rada omogućio je okupljanje najtalentiranije djece s cijelog otoka, koja danas nastupaju za Fortunu u ligama mlađih uzrasta. U klubu trenutno djeluju seniorska, kadetska i pionirska momčad, a u tijeku je i formiranje juniorske ekipe.

Rezultati nisu izostali. Pioniri Fortune Povlja, pod vodstvom trenera Mate Roića i Ivice Zlatara, osvojili su naslov viceprvaka Hrvatske. U finalu su protiv zagrebačke Gimke, jedne od najvećih futsalskih škola u Hrvatskoj s više od 850 polaznika, odigrali 3:3 u regularnom dijelu susreta, a o naslovu prvaka odlučivali su tek kazneni udarci.

Velik uspjeh ostvarili su i kadeti pod vodstvom Antonija Zlatara i Kristiana Martinića osvojivši naslov prvaka Regije Jug u konkurenciji najboljih klubova od Zadra do Dubrovnika. Zbog promjene sustava natjecanja nisu dobili priliku nastupiti u državnoj ligi, no ostvareni rezultati potvrđuju kako bi i tamo bili konkurentni najboljim hrvatskim klubovima.

Kvalitetan rad Fortune Povlja prepoznat je i izvan klupskih natjecanja. Čak deset igrača kluba dobilo je poziv u selekciju Nogometnog središta Split, dok je trener Mate Roić pozvan u stručni stožer selekcije hrvatske futsal reprezentacije.

Posebno priznanje stiglo je kroz pozive u hrvatsku reprezentativnu selekciju do 15 godina. Na kamp U-15 reprezentacije Hrvatske, koji će se održati sredinom lipnja, pozvani su Antonio Plenković, Jakov Guerieri i Manuel Jutronić, čime su postali novi dokaz da se i iz male otočne sredine može doći do nacionalne razine.

Priča Fortune Povlja pokazuje kako predan rad, kvalitetna organizacija i uključivanje djece iz svih dijelova otoka mogu stvoriti iznimne sportske rezultate. Okupljajući mlade s cijelog Brača pod istim dresom, klub ne gradi samo uspješne sportaše, već i buduće nositelje bogate tradicije bračkog futsala.