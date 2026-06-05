Dijelovi Splita u ponedjeljak i utorak bez struje, objavljen raspored radova

Stanari više splitskih ulica tijekom 8. i 9. lipnja privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene mjernih uređaja, izvijestila je Elektrodalmacija.

U ponedjeljak, 8. lipnja, bez struje će biti dijelovi Nazorova prilaza, Njegoševe i Gajeve ulice, kao i pojedine adrese u Velebitskoj, Vrličkoj ulici te na Mejašima. Prekidi će trajati od jednog do četiri sata, ovisno o lokaciji.

Prema rasporedu, bez električne energije bit će:

Nazorov prilaz 20 i 37 od 8:15 do 12:30 sati

Njegoševa 3, 5, 7 i 9 od 8:30 do 12:30 sati

Gajeva 4, 6 i 10 od 8:30 do 12:30 sati

Velebitska 66 od 9:30 do 10:30 sati

Vrlička 4 od 10 do 11 sati

Mejaši 6 od 10 do 11 sati.

Dan kasnije, u utorak 9. lipnja, bez struje će od 8:30 do 12:30 sati ostati stanari Janjevske ulice na kućnim brojevima 25, 27, 29, 29A, 29B i 29C.

Iz Elektrodalmacije poručuju kako su prekidi opskrbe nužni zbog radova na mreži te mole građane za razumijevanje.