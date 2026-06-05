Split Pride slavi 15 godina: Pod sloganom „Nije me mater rodila da mučin“ stiže mjesec ponosa i Povorka 27. lipnja

Pod sloganom „Nije me mater rodila da mučin“, ovogodišnji Split Pride obilježava petnaest godina od prvog Pridea u Splitu. Tijekom lipnja građane i građanke očekuje 18 kulturnih, edukativnih i društvenih događanja, koja će kulminirati Povorkom ponosa 27. lipnja.

Mjesec ponosa i ove godine donosi program koji kroz umjetnost, edukaciju, aktivizam, kulturu i zajedništvo otvara prostor za susret, razgovor i vidljivost LGBTIQ zajednice u Splitu.

Program započinje 5. lipnja showom splitskog drag kolektiva Drag Kokošinjac u Klubu Kocka, a tijekom mjeseca slijede radionice, predavanja, izložbe, filmske projekcije, koncerti, performansi, kvizovi i druženja koja okupljaju lokalne i međunarodne umjetnike, aktiviste i članove zajednice.

Osim tradicionalnih radionica transparenata i sitotiska te LGBTIQ kviza Najslabija barbika, među događanjima se ističu predavanje dr. Irene Jeličić o PrEP-u i PEP-u, izložba američke umjetnice Julie E. Dyck „The Pussy Place“, monodrama “Merlinka” autora Stefana Fišera i izložba Coming Out Museum Encounters u organizaciji udruge Process iz Pule i Etnografskog muzeja Istre.

Osim toga, u zajednici su se pojavile i neke nove inicijative mladih koje su same organizirale događanja Pride montha i to nas kao organizatore posebno veseli. Tako imamo radionicu bubnjanja, projekcije kratkih filmova „Od Splita do Palestine – ružičasti otpor okupaciji, aparthejdu i genocidu“, radionice izrade MINI-ME lutkica, projekciju filmova Vidokrivljenje i tako dalje. Pred sam Pride predstavit ćemo našu novu tematsku web stranicu „Ništa ispod klupe“ koja je trenutno u izradi.

Središnji događaj bit će Povorka ponosa, koja će se održati 27. lipnja s predviđenim kretanjem u 19:00 sati.

Ove godine želimo otvoriti razgovor o tome kakve škole i kakvo društvo želimo graditi. Vrijednosti koje se nauče u školi ostaju za čitav život. Prošlo je 15 godina od prvog Pridea u Splitu. Generacije koje su prije petnaest godina sjedile u školskim klupama danas odrasli ljudi. A mladi LGBTIQ+ ljudi se i dalje susreću s nasiljem, odbacivanjem i osjećajem da za njih nema mjesta u školskom prostoru koji bi trebao biti siguran.

Prema istraživanjima provedenima među LGBTIQ mladima u Hrvatskoj, značajan broj učenika i učenica tijekom školovanja doživio je diskriminaciju, verbalno nasilje ili osjećaj nevidljivosti zbog svog identiteta, dok se mnogi ne osjećaju dovoljno sigurno da otvoreno govore o sebi u školskom okruženju.

Ovogodišnjim sloganom želimo progovoriti o iskustvu brojnih LGBTIQ osoba koje su odrastale učeći da je sigurnije šutjeti nego biti ono što jesu. Mjesec ponosa prilika je da kroz kulturu, umjetnost, edukaciju i zajedništvo otvorimo prostor za razgovor, podršku i promjenu, ali i da proslavimo petnaest godina otpora, vidljivosti i zajednice u Splitu.

Split Pride poziva sve građane i građanke da se pridruže programu tijekom lipnja te zajedno obilježe petnaestu godinu borbe za ravnopravnost, dostojanstvo i slobodu LGBTIQ osoba.

PROGRAM MJESECA PONOSA 2026.

5. lipnja – Drag show kolektiva Drag Kokošinjac, Klub Kocka

7. lipnja – Radionica MINI-ME lutkica, LGBT centar Split

8. lipnja – Predavanje „PrEP i PEP“, dr. Irena Jeličić, LGBT centar Split

9. i 10. lipnja – Radionica sitotiska, Dom mladih – Tiskara

12. lipnja – Otvorenje izložbe Julie E. Dyck „The Pussy Place“ i koncert Liev Niyomkarn, Galerija Kocka / Dvorište Kocke

13. lipnja – Sentiš parti, LGBT centar Split

13. lipnja – Monodrama „Merlinka“, Amfiteatar Doma mladih

14. lipnja – Projekcija filma „Vidokrivljenje“, LGBT centar Split

15. i 16. lipnja – Qružok na sitotisku, Dom mladih – Tiskara

16. lipnja – LGBTIQ kviz „Najslabija barbika“, Klub Ghetto

19. lipnja – Otvorenje izložbe Coming Out Museum, Galerija Kocka

20. lipnja – Projekcija kratkih filmova „Od Splita do Palestine – ružičasti otpor okupaciji, aparthejdu i genocidu“, LGBT centar Split

20. lipnja – Trash slušaona, LGBT centar Split

21. lipnja – Otvorenje izložbe Mareeou „Radite to izvan svoja četiri zida“, LGBT centar Split

22. – 24. lipnja – Radionice izrade transparenata, LGBT centar Split

24. lipnja – Predstavljanje web stranice „Ništa ispod klupe“, LGBT centar Split

25. lipnja – Radionica bubnjanja, Klub Kocka

27. lipnja – Split Pride 2026 i After Pride Party by Kokošinjac i Sjemenište (Klub Kocka)

Više informacija o programu, lokacijama i svim događanjima dostupno je na službenim kanalima Split Pridea:

Instagram: https://www.instagram.com/splitpride/⁠

Facebook: https://www.facebook.com/lgbt.pride.split/⁠

O organizatorima

Mjesec ponosa 2026. organiziraju Split Pride, LGBT Centar Split i QueerANarchive kroz niz kulturnih, edukativnih, društvenih i aktivističkih događanja kojima se promiču vidljivost, ravnopravnost i prava LGBTIQ+ osoba u Splitu i Dalmaciji.

Program se realizira uz podršku Grada Splita, Veleposlanstva Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj, kluba X te drugih partnera i donatora.

Aktivnosti se provode u sklopu programa LGBT centar Split - Glasovi za promjenu koji se realizira u sklopu programa Impact4Values 2.0. Financirano sredstvima Europske unije.

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