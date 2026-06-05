Može li hodanje doista otopiti salo na trbuhu?

Ako želite smanjiti masnoću na trbuhu, ne morate odmah krenuti s napornim treninzima ili maratonima. Stručnjaci ističu da redovito hodanje može biti vrlo učinkovito u smanjenju visceralne masnoće, dubinskog masnog tkiva koje se nakuplja oko unutarnjih organa i povećava rizik od brojnih bolesti.

Visceralna masnoća razlikuje se od potkožnog masnog tkiva jer se nalazi duboko u trbušnoj šupljini te je povezana s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i kroničnih upalnih stanja.

Prema riječima stručnjaka, upravo je hodanje jedan od najjednostavnijih načina za njezino smanjenje. Tijekom aktivnosti nižeg do umjerenog intenziteta tijelo kao izvor energije koristi masne zalihe, uključujući i visceralnu masnoću.

Koliko treba hodati?

Pregled više znanstvenih istraživanja pokazao je da bi za najbolje rezultate trebalo ciljati na oko 50 minuta umjerene aktivnosti četiri puta tjedno. Kao alternativa, stručnjaci preporučuju između 30 i 60 minuta hodanja pet dana u tjednu.

Za one koji radije broje korake, dobra je vijest da je cilj od oko 7000 koraka dnevno povezan s manjim udjelom tjelesne masnoće i nižim rizikom od kroničnih bolesti. Čak i ako ne dosežete taj broj, svaka dodatna tisuća koraka dnevno može doprinijeti smanjenju masnih naslaga.

Zašto je hodanje toliko popularno?

Osim što ne zahtijeva posebnu opremu ni članstvo u teretani, hodanje je dostupno gotovo svima. Stručnjaci ističu da je upravo dosljednost najveća prednost ove aktivnosti.

Za razliku od intenzivnih treninga koje mnogi brzo napuste, hodanje je jednostavno uklopiti u svakodnevni raspored, a pritom manje opterećuje zglobove i smanjuje rizik od ozljeda.

Kako lakše stvoriti naviku?

Stručnjaci savjetuju da krenete postupno, primjerice s desetominutnim šetnjama koje ćete s vremenom produljivati. Također preporučuju odabir stalnog termina tijekom dana, šetnje s prijateljem te slušanje omiljene glazbe, podcasta ili audioknjiga kako bi aktivnost postala ugodnija.

Dobra obuća i sigurna ruta dodatno povećavaju šanse da hodanje postane dio svakodnevice.

Ne morate trčati da biste izgubili salo

Iako intenzivniji treninzi mogu donijeti brže rezultate, stručnjaci naglašavaju da je najbolja aktivnost ona koje se možete dugoročno pridržavati. Upravo zato hodanje ostaje jedan od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina za smanjenje masnoće na trbuhu i očuvanje zdravlja.