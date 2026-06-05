Najatraktivnija zagrebačka plesačica zakoračila u glazbene vode: Nina Mia objavila prvi singl "Seen"

Publika Ninu Miju godinama poznaje kao jednu od najatraktivnijih plesačica domaće scene, no sada je odlučila otvoriti novo poglavlje svoje karijere. Predstavila je svoj prvi singl "Seen", modernu plesnu pjesmu koja progovara o ljubavnim odnosima, ignoriranim porukama i samouvjerenim ženama koje znaju što žele.

Iako je najčešće povezivana s plesom i nastupima na pozornici, želja za glazbom u njoj je, kako sama priznaje, sazrijevala godinama. Upravo zato ulazak u pjevačke vode vidi kao prirodan nastavak svog umjetničkog puta.

Na pjesmi je surađivala s poznatim glazbenicima iz grupe Connect, a rezultat je energičan klupski hit koji osvaja zaraznim ritmom i suvremenim zvukom. Glazbu, aranžman i produkciju potpisuje Natko Smoljan, dok su tekst napisali Jure Blažević i Natko Smoljan. Za videospot je bila zadužena ekipa Domy Medije predvođena Dorianom Domiterom.

Nina Mia ističe kako se s pjesmom odmah poistovjetila jer nosi snažnu poruku o ženi koja se ne boji životnih izazova. Upravo zato nije dvojila kada je prvi put čula "Seen".

Naslov pjesme inspiriran je svima dobro poznatom situacijom kada poruka ostane bez odgovora. Iako priznaje da je i sama često kriva za ostavljanje poruka na "seenu", kroz smijeh dodaje kako joj to ipak nije nimalo simpatično kada su emocije u pitanju.

Za nekoga tko tek službeno ulazi na glazbenu scenu, Nina djeluje iznimno sigurno i odlučno. Kaže da nije sramežljiva osoba te da voli nove izazove, a glazba je nešto čemu se oduvijek željela ozbiljnije posvetiti.

Singlom "Seen" Nina Mia pokazala je da njezine ambicije ne završavaju na plesnom podiju. Atraktivna Zagrepčanka sada želi osvojiti i domaću pop scenu, a sudeći prema reakcijama na prvi singl, ovo je tek početak njezine glazbene priče.