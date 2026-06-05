U avionskoj nesreći kod Medulina poginuo poznati Austrijanac

Walter Pondorfer, poduzetnik iz Istočnog Tirola poznat kao "kralj Pratera", poginuo je u zrakoplovnoj nesreći u Hrvatskoj. Vlasnik tvrtke Funtime, koja je svojim adrenalinskim vožnjama uveseljavala posjetitelje zabavnih parkova diljem svijeta, stradao je s još trojicom Austrijanaca u padu malog zrakoplova, a uzrok nesreće još je nepoznat, piše Krone.

Međunarodno poznati poduzetnik

Pondorfera su smatrali jednim od najpoznatijih pionira industrije zabavnih parkova u Austriji, a s tvrtkom Funtime stekao je i svjetsku slavu. Tvrtku je osnovao početkom 1990-ih te je razvijao spektakularne atrakcije za zabavne parkove širom svijeta.

Posebno su poznati divovski tornjevi za slobodni pad, a jedan takav, viši od 100 metara, nalazi se i u bečkom Prateru. Postrojenja njegove tvrtke postavljena su, između ostalog, u SAD-u, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju, piše Index.

Okolnosti nesreće

Posebno zagonetnima čine se posljednje sekunde leta. Očevici navode kako se letjelica isprva kretala potpuno normalno na visini od oko 300 metara. Zatim je iznenada počela spiralno ponirati, bez vidljivog gubitka brzine. Nakon otprilike jedne i pol rotacije, zrakoplov se pod oštrim kutom srušio na tlo. Pritom nije bilo ni vatre ni eksplozije.

Istražitelje zaokuplja i podatak da pilot, prema izvješćima, nije najavio planirano slijetanje na sportski aerodrom u Medulinu. Međutim, Klaus Hohenauer iz tirolske zrakoplovne uprave za Krone je istaknuo kako je pilot bio na glasu kao iznimno razborit i savjestan.

Uredno je predao planove leta i za polazni let prema Hrvatskoj i za povratni let planiran nedugo nakon toga. Točne procedure i mogući nesporazumi oko prijave leta sada bi trebali biti razjašnjeni u istrazi.

Milijunska tužba nakon smrtonosne nesreće u SAD-u

Protiv Pondorferove tvrtke u SAD-u se trenutno vodi sudski spor koji privlači veliku pažnju javnosti. U ožujku 2022. godine 14-godišnji Tyre Sampson poginuo je u zabavnom parku ICON Park u Orlandu.

Mladić je ispao s tornja za slobodni pad visokog preko 120 metara jer mu sigurnosna prečka tijekom vožnje nije bila dovoljno spuštena. Istraga je kasnije utvrdila da je sjedalo bilo preinačeno kako bi krupniji putnici imali više prostora nego što je originalno predviđeno.

Porota je roditeljima mladića dosudila odštetu od 310 milijuna dolara, a tužba je usmjerena protiv više strana, uključujući i Funtime kao proizvođača tornja. Obitelj smatra da su dodatne sigurnosne mjere ili sustavi upozorenja mogli spriječiti smrt tinejdžera.

Funtime odbacuje optužbe, naglašavajući da je postrojenje ispravno konstruirano, testirano i isporučeno. Odgovornost za nesreću, prema mišljenju proizvođača, leži na onima koji su naknadno preinačili i upravljali atrakcijom. Slučaj se smatra jednim od najznačajnijih sudskih procesa vezanih uz zabavne parkove posljednjih godina u SAD-u.