Prkić o problemu u Zvonimirovoj: "Ovo je teška sramota za Split"

Vijećnik stranke Direkt u Gradskom vijeću Grada Splita Jakov Prkić upozorio je na komunalni problem u Ulici kralja Zvonimira, jednoj od najprometnijih splitskih prometnica. Kako navodi, voda se na kolniku kod križanja s Ulicom slobode pojavila prije najmanje dva tjedna, no problem, tvrdi, još uvijek nije riješen.

Prema njegovoj objavi, bager je na lokaciju stigao u utorak navečer, 2. lipnja, a postavljena je i prometna signalizacija prije ulaska u križanje iz smjera istoka. Dan kasnije, u srijedu, padala je kiša, pa se, kaže Prkić, nije odmah moglo primijetiti da je riječ o puknuću cijevi jer je vode bilo posvuda.

U četvrtak je bio blagdan Tijelova, a u petak, 5. lipnja, na teren su stigli radnici. Ipak, prema njegovim riječima, radova još uvijek nema.

"Rupa isprana vodom iz cijevi zatrpana je slojem zemlje i na to su stavljene dvije čelične ploče. Nema iskopa, nema popravka cijevi", naveo je Prkić.

"Riječ je o jednoj od najprometnijih ulica u gradu"

Prkić ističe kako se problem događa u ulici kojom prolazi velik dio prometa prema splitskoj luci, koju naziva trećom lukom po broju putnika na Mediteranu. Smatra da bi se kvar na takvoj lokaciji morao sanirati bez odgode.

"Umjesto da se, čim se problem pojavio, radi u tri smjene dok se ne popravi, jer riječ je o Ulici kralja Zvonimira, a ne nekoj oputini na kraju grada, ViK se ponaša bezbrižno", poručio je.

Prozvao Vodovod i kanalizaciju

U svojoj objavi Prkić se osvrnuo i na sportske susrete vodovodnih tvrtki iz cijele Hrvatske koji se, kako navodi, održavaju u Istri. Ondje se, prema njegovim riječima, u sportskom duhu druže i natječu i djelatnici splitskog Vodovoda i kanalizacije.

Prkić je pritom ironično komentirao kako djelatnicima "vrijeme bezbrižno prolazi u odmoru i zabavi", dok se u Splitu stvaraju gužve u Zvonimirovoj ulici. U istom tonu spomenuo je i "radničke igre", navodeći kako se time još uvijek njeguju "tekovine socijalizma".

Nakon toga je poručio da ironiju i sarkazam ostavlja po strani te zaključio kako je riječ o ozbiljnom problemu za grad.

"Ozbiljno organiziranim gradovima ovo se ne događa"

Prkić je kritiku uputio i na račun sadašnjih i bivših direktora ViK-a, kao i gradonačelnika Tomislava Šute, navodeći da su, prema njegovu mišljenju, tijekom godina dopustili stanje u kojem se ovakvi problemi ne rješavaju dovoljno brzo.

"Ovo je teška sramota za Split. Ozbiljno organiziranim gradovima ovo se ne može nikada dogoditi. Mi smo sve, samo ne ozbiljno organizirana urbana cjelina", zaključio je Jakov Prkić.