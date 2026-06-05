Stan na Rivi prodaje se za 1,8 milijuna eura, odnosno 13 tisuća za kvadrat

Za ponedjeljak je zakazana još jedna, deveta po redu sjednica Županijske skupštine s 50-ak točaka dnevnog reda. Uobičajene su tehnikalije na meniju, ali ima i rebalans proračuna, odnosno 'Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu'.

Naravno, ne predlaže se rebalans jer se manje trošilo od predviđenog, nego upravo suprotno, jer su troškovi premašili predviđanja kad se prošle godine donosio ovogodišnji županijski budžet. O tome će se sigurno više govoriti na samoj sjednici, pogotovo će o tome govoriti oporbeni vijećnici, ali kako je vlast sigurno već desetljećima u rukama HDZ-a i koalicijskih stranaka i strančica, tako i u ovom sazivu formiranom prošle godine, ništa se posebno značajno neće dogoditi, rebalans će se usvojiti.

Među nekretninama je i 'Kuća Salamunić' u Jelsi

Možemo eto spomenuti kako najveći dio tog viška troška, 16,6 milijuna eura (od ukupne cifre od oko 330 milijuna 'ojra' na godišnjoj razini) ide na zaposlene, što kod proračunskih korisnika (školstvo, zdravstvo, javne ustanove) što u samoj Županiji, ukupno preko deset tisuća. Inflacija kažete, Vlada povećala plaće svojim zaposlenicima nakon pregovora sa sindikatima kažete?

Zbog izmjena u proračunu, osnovnom financijskoj dokumentu Županije, i sve ostali korisnici se moraju prilagoditi papirnato, birokratski tim izmjenama, a još su na dnevnom redu koncesije, imenovanja mrtvozornika za područje Makarske i općine Gradac, dok su na samom kraju predviđene odluke o odricanju prava prvokupa.

I to su praktički tehničke točke dnevnog reda, riječ je o nekretninama koje su kulturno dobro pa ih vlasnici, zakonski, moraju prvo ponuditi na prodaju državi, županijama odnosno gradovima i općinama na čijem teritoriju se nekretnine nalaze... Vrlo rijetko, praktički nikad predstavnička tijela lokalnih i regionalnih samouprava doista kupe te nekretnine. To je procedura kako bi ih vlasnici mogli prodati na tržištu - uz malu, sitnu napomenu: cijena po kojoj su ih ponudili gradovima i županijama ne može u kasnijoj prodaju na tržištu biti niža!

Tako će se i u ponedjeljak odlučivati o eventualnoj kupovini šest nekretnina, odnosno o odustanku od prava prvokupa. Među nekretninama je i 'Kuća Salamunić' u Jelsi, od 36 kvadrata koja ima kupca za 175 tisuća eura.

Što znači 13 tisuća eura za kvadrat!

Puno, punooo su vrjednije ostale nekretnine, stanovi i kuće u centru Splita, mahom već spremne za iznajmljivanje, koje se ovisno o kvadratima i lokaciji prodaju za 600, 700 i 800 tisuća eura. No rekorder je stan u potkrovlju, na Rivi, s pogledom na otoke pred Splitom, Marjan, gradsku luku i šetnicu ispod kuće. Renoviran, s 'pet soba, kuhinjom, blagovaonicom, kupaonicom i hodnikom' (tako stoji u pisanom opisu, makar se na priloženim fotografijama potpuno renoviranog i luksuzno opremljenog stana vide najmanje tri sanitarna čvora, što zasigurno neće promijeniti ishod), stan je površine 138,10 kvadrata.

I prodaje se, nije to isklična cijena pa ćemo se cjenkati nego doista postoji kupac za taj iznos, za finih 1,8 milijuna eura! Što znači 13 tisuća eura za kvadrat! Bilo je istina i rekordera s višim iznosima praktički na istoj lokaciji, Rivi, a hoće li novi vlasnik iznajmljivati nekretninu ili je koristiti za vlastito stanovanje, nije poznato...