Nikica Radonić deseti put zaredom prvak Hrvatske u kickboxingu: "Lako je osvojiti, ali treba obraniti"

Nikica Radonić ponovno je potvrdio dominaciju na domaćoj kickboxing sceni. Deseti put zaredom osvojio je naslov prvaka Hrvatske, čime je nastavio impresivan niz koji traje već cijelo desetljeće.

Deset godina na vrhu

Radonić je nakon novog uspjeha istaknuo kako osvajanje titule nije jednostavno, ali da je još teže iz godine u godinu braniti status najboljeg.

"Kako kažu, lako je osvojiti, ali treba obraniti. Evo, ja već deset godina držim i branim titulu", poručio je Radonić. Iako je posljednjih godina fokus sve više prebacio na profesionalni boks, kickboxing za njega i dalje ima posebno mjesto jer je, kako kaže, upravo od tog sporta sve počelo. "Uvijek mislim da je gotovo s kickboxingom jer sam se potpuno posvetio boksu, ali ako u tom periodu nemam boksački meč, odradim ovo s guštom", dodao je. Radonić iza sebe ima iznimno bogatu sportsku karijeru. Svjetski je i europski prvak, tri puta viceprvak svijeta, višestruki osvajač europskih i svjetskih kupova te višestruki prvak Hrvatske. Posebno je naglasio kako javnost često vidi samo konačan rezultat, dok iza njega stoje brojni treninzi, odricanja, ozljede i povratci.

Ozljeda ga usporila, ali ne i zaustavila

Prije pola godine imao je ozljedu leđa koja ga je, kaže, usporila i poremetila u nekim važnijim mečevima.

"Uz pomoć terapije i vježbi polako se vraćam u stari ritam, iako još nisam ni blizu svoje forme. Izlazim na mečeve jer glava vuče, a prvenstva su samo jednom godišnje. Siguran sam da nitko osim mene ovakav ne bi izlazio na borbe, ali ja sam stara škola koja je naučila na sve situacije", poručio je Radonić.

Fokus se prebacuje na profesionalni boks

Osim uspjeha u kickboxingu, Radonić se posljednjih godina etablirao i u profesionalnom boksu, gdje ima omjer 7-0. Kako ističe, biti u vrhu u dva sporta u Hrvatskoj rezultat je kojim se rijetki mogu pohvaliti. Njegov glavni cilj sada je maksimalno se posvetiti profesionalnom boksu. "Lagano se vraćam u formu. Samo da ne bude ozljeda i da sve bude po planu. Uzet ću sve što mi pripada", zaključio je Radonić.