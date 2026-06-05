Tjedan knjige, radionica i izložbi u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split

Gradska knjižnica Marka Marulića Split od 8. do 13. lipnja 2026. donosi bogat program namijenjen djeci, mladima i odraslima. Posjetitelje očekuju izložbe, radionice, čitateljski susreti, predstavljanje slikovnica, krimi susret te 15. konferencija Montessori pedagogije.

Izložbe otvorene tijekom lipnja

U knjižničnim prostorima tijekom lipnja može se razgledati nekoliko izložbi. U Knjižnici Bol-Plokite do 30. lipnja postavljena je izložba "Paunovi" autorice Žane Krželj, dok je u Središnjoj knjižnici, na Odjelu za djecu i mlade, otvorena izložba "Iza ogledala".

U atriju Središnje knjižnice do 23. lipnja dostupna je izložba "Dalmacija – viđenje i osjećaj" autorice Beate Čop, a u vitrinama Središnje knjižnice do kraja mjeseca može se pogledati izložba "U sobama pisaca".

Radionice i čitateljski susreti

Program tjedna počinje u ponedjeljak, 8. lipnja, u 18 sati. U Knjižnici Tehnološki park održat će se kreativna radionica za djecu pod nazivom "Papir ili plastika", dok će se istodobno u Knjižnici Dalmatina održati International Book Club Meetup.

U utorak, 9. lipnja, u 13:30 sati u Knjižnici Mejaši-Kila na rasporedu je radionica "Galebovi u letu". Istoga dana u 18 sati na Odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice održat će se Mala čarobna čitaonica, a u 18:30 sati u Knjižnici Bol-Plokite sastaje se čitateljski klub "Do posljednje stranice".

Predstavljanje slikovnica i susret sa Sašom Ljubičićem

Srijeda, 10. lipnja, donosi dva programa u Središnjoj knjižnici. U 17 sati u dvorani 1 bit će predstavljene slikovnice "Ptica mira" i "Josip u ribolovu" autorice Marice Remetin. U isto vrijeme na Odjelu za djecu i mlade održava se Znanstvena srijeda pod nazivom "Znanost je cool", u sklopu projekta Science Comes to Town.

Istoga dana u 18:30 sati u Knjižnici Trstenik, u sklopu Krimi kutka, održat će se program "A šta sad radi…?", susret sa Sašom Ljubičićem.

Monografija HPD-a Mosor i Montessori konferencija

U četvrtak, 11. lipnja, u 13:30 sati u Knjižnici Mejaši-Kila održat će se dječja radionica "Kockice pričalice". Navečer, u 18 sati, u dvorani 1 Središnje knjižnice bit će predstavljena monografija "Hrvatsko planinarsko društvo "Mosor" Split 1925. - 2025.", posvećena stoljetnoj obljetnici HPD-a Mosor.

Petak i subota rezervirani su za 15. konferenciju Montessori pedagogije pod nazivom "Aktualnost Montessori pedagogije u 21. stoljeću". Konferencija počinje u petak, 12. lipnja, u 12:30 sati u dvorani 1 Središnje knjižnice, a nastavlja se u subotu, 13. lipnja, u 8:30 sati.

Tjedni program završava u subotu u 11:30 sati na Odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice radionicom "Učimo šah i razvijamo logičko mišljenje".