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Tjedan knjige, radionica i izložbi u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split

Posjetitelje očekuju izložbe, radionice, čitateljski susreti, predstavljanje slikovnica, krimi susret te 15. konferencija Montessori pedagogije

Gradska knjižnica Marka Marulića Split od 8. do 13. lipnja 2026. donosi bogat program namijenjen djeci, mladima i odraslima. Posjetitelje očekuju izložbe, radionice, čitateljski susreti, predstavljanje slikovnica, krimi susret te 15. konferencija Montessori pedagogije.

Izložbe otvorene tijekom lipnja

U knjižničnim prostorima tijekom lipnja može se razgledati nekoliko izložbi. U Knjižnici Bol-Plokite do 30. lipnja postavljena je izložba "Paunovi" autorice Žane Krželj, dok je u Središnjoj knjižnici, na Odjelu za djecu i mlade, otvorena izložba "Iza ogledala".

U atriju Središnje knjižnice do 23. lipnja dostupna je izložba "Dalmacija – viđenje i osjećaj" autorice Beate Čop, a u vitrinama Središnje knjižnice do kraja mjeseca može se pogledati izložba "U sobama pisaca".

Radionice i čitateljski susreti

Program tjedna počinje u ponedjeljak, 8. lipnja, u 18 sati. U Knjižnici Tehnološki park održat će se kreativna radionica za djecu pod nazivom "Papir ili plastika", dok će se istodobno u Knjižnici Dalmatina održati International Book Club Meetup.

U utorak, 9. lipnja, u 13:30 sati u Knjižnici Mejaši-Kila na rasporedu je radionica "Galebovi u letu". Istoga dana u 18 sati na Odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice održat će se Mala čarobna čitaonica, a u 18:30 sati u Knjižnici Bol-Plokite sastaje se čitateljski klub "Do posljednje stranice".

Predstavljanje slikovnica i susret sa Sašom Ljubičićem

Srijeda, 10. lipnja, donosi dva programa u Središnjoj knjižnici. U 17 sati u dvorani 1 bit će predstavljene slikovnice "Ptica mira" i "Josip u ribolovu" autorice Marice Remetin. U isto vrijeme na Odjelu za djecu i mlade održava se Znanstvena srijeda pod nazivom "Znanost je cool", u sklopu projekta Science Comes to Town.

Istoga dana u 18:30 sati u Knjižnici Trstenik, u sklopu Krimi kutka, održat će se program "A šta sad radi…?", susret sa Sašom Ljubičićem.

Monografija HPD-a Mosor i Montessori konferencija

U četvrtak, 11. lipnja, u 13:30 sati u Knjižnici Mejaši-Kila održat će se dječja radionica "Kockice pričalice". Navečer, u 18 sati, u dvorani 1 Središnje knjižnice bit će predstavljena monografija "Hrvatsko planinarsko društvo "Mosor" Split 1925. - 2025.", posvećena stoljetnoj obljetnici HPD-a Mosor.

Petak i subota rezervirani su za 15. konferenciju Montessori pedagogije pod nazivom "Aktualnost Montessori pedagogije u 21. stoljeću". Konferencija počinje u petak, 12. lipnja, u 12:30 sati u dvorani 1 Središnje knjižnice, a nastavlja se u subotu, 13. lipnja, u 8:30 sati.

Tjedni program završava u subotu u 11:30 sati na Odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice radionicom "Učimo šah i razvijamo logičko mišljenje".

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