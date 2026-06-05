Opasna vožnja na Sirobuji: Vozač se uključio u promet u suprotnom smjeru. Policija je brzo reagirala

Na području Sirobuje oko 11 sati zabilježena je opasna prometna situacija koja je mogla završiti ozbiljnom nesrećom. Kako se može vidjeti na snimci koju su zabilježili prolaznici, vozač osobnog automobila uključio se u promet vozeći u suprotnom smjeru od propisanog.

Incident se dogodio na prometnici s više prometnih traka, gdje se u tom trenutku odvijao redovan promet. Takvo kretanje predstavlja ozbiljnu opasnost za sve sudionike u prometu jer vožnja u suprotnom smjeru značajno povećava rizik od frontalnog sudara, koji često ima teške posljedice.

Za sada nije poznato kako je došlo do pogrešnog uključivanja u promet te je li riječ o trenutku nepažnje, nepoznavanju prometne signalizacije ili nekom drugom razlogu.

Prometni stručnjaci godinama upozoravaju kako vožnja u suprotnom smjeru spada među najopasnije prometne prekršaje. U takvim situacijama vozači koji primijete vozilo iz suprotnog smjera trebaju smanjiti brzinu, povećati razmak od ostalih vozila i, ako je moguće, obavijestiti policiju.

Srećom, prema dostupnim informacijama, u ovom slučaju nije došlo do prometne nesreće niti je bilo ozlijeđenih osoba. Ipak, snimka još jednom upozorava na važnost koncentracije za upravljačem i poštivanja prometne signalizacije kako bi se izbjegle potencijalno tragične posljedice.

"Policija ga je na vrijeme uočila i osoba je sankcionirana", kazali su nam iz splitske policije.