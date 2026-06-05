Šok i nevjerica, pije Pepsi-Colu?! "Nije moguće, to je neki Bojan s Temua..."

Teška je drama, pravi tektonski poremećaj na splitskoj političkoj, ako hoćete i estradnoj sceni! Idući tjedan su zakazana dugotrajna sijela naših zastupnika u tijelima lokalne i regionalne vlasti, elem bit će Županijska skupština pa dva dana kasnije i splitsko Gradsko vijeće.

To je onaj dosadni dio. Valja prosječnom čitatelju znati i da se u oba predstavnička doma nalazi Bojan Ivošević, nekadašnji dogradonačelnik u mandatu Ivice Puljka. Aktivan i agilan, čovjek iz oporbe praktički na svaku točku dnevnog reda ima nešto za reći. Ponekad, ajde možda i često, ima nešto pametno za reći. I još jednu stvar vulgaris građanin treba znati: Ivošević praktički živi na pogon Coca-cole, o tome se već pisalo, komentiralo i šalilo, ništa sporno u toj činjenici.

I eto nas dragi štioče, strpljenje čije testiram ovim predugim (ali za potpuno razumijevanje itekako potrebnim) uvodom, do poante teksta.

Dogradonačelnik Splita iz prošle vlasti promijenio je svoju naslovnu fotografiju na društvenoj mreži. S pozdravom iz dalekog Šangaja... E sad, osim potresa na političkoj sceni - jer su podjednako vlast i kolege iz oporbe šokirani, pitaju se hoće li Ivošević stići natrag s dalekog putovanja na vrijeme za sudjelovanje u radu predstavničkih tijela - šok je gotovo podjednak zbog logotipa na boci iz koje pije ono što djeluje kao gazirano bezalkoholno piće. Karakteristične boje otkrivaju da je gucnuo ne svoje omiljeno piće nego - Pepsi Colu!

Dobri poznavatelji tvrde kako takva promjena lojalnosti piću nije zabilježena, i kako je zapravo riječ o prevari.

Konkretno, da je u pitanju 'Bojan s Temua'...