Mlade klapske zvijezde stižu u Omiš: Sutra na Večeri dječjih klapa nastupaju i gosti iz showa The Voice Kids Hrvatska

Dođite sutra na vrijeme, odnosno do 19 sati, i osigurajte svoje mjesto na ovom atraktivnom događaju u dvorištu omiške Osnovne škole „Josip Pupačić“, koje je i lani bilo pretijesno za sve zainteresirane.

U ovim trenucima velika imena u klapskom svijetu mladih već se pakiraju diljem zemlje i spremaju za put u Omiš. Pridružit će im se zvijezde showa The Voice Kids Hrvatska – Nina Vujević i Leonardo Rados.

Pet mu je godina tek, a ovaj glazbeni događaj već je nadmašio sva očekivanja. Zrelost i kvaliteta izvedbi mladih klapaša redovito ostavljaju publiku u nevjerici, koja pjevuši s njima i ispraća ih ovacijama. Ulaz je slobodan.

Pred prepuno gledalište, u kategoriji osnovnoškolaca, sutra će izaći: Bepo – Omiš, Biokovo – Makarska, Dominus – Rijeka, Faganel – Split, Matačićevi slavuji – Omiš i Spalatine – Split.

U kategoriji srednjoškolaca svoje je mjesto na omiškoj pozornici izborilo devet klapa: Gimnazijalke – Šibenik, klapa Glazbene škole Josipa Hatzea – Split, klapa UŠ Luke Sorkočevića – Dubrovnik, Maestral KUD “Pleter” – Dugopolje, Opuzenski tići – Opuzen, Škatulica – Gruda, Štiglec – Zagreb, Vošac – Makarska i Žižula – KUU „Mosor- Gata“ - Omiš.

Svi su natjecatelji odabrani od strane Državnog izbornog povjerenstva formiranog pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja zajedno s resornim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, FDK-om Omiš te Osnovnom školom „Josip Pupačić“ i Osnovnom glazbenom školom „Lovro pl. Matačić“ iz Omiša, organizira ovo državno školsko natjecanje.

„Ne mogu zamisliti bolju uvertiru u jubilarni 60. Omiški klapski festival. Gledajući te mlade ljude mogu samo zaključiti da našu dalmatinsku pjesmu ostavljamo u dobrim rukama. Drago mi je da Večer dječjih klapa izaziva veliki interes publike, jer ovi mladi ljudi nisu samo talentirani pjevači već i čuvari našeg identiteta“, naglašava ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš Mijo Stanić.

Dok stručni žiri bude odlučivao o tome tko se od natjecatelja malo više istaknuo, pozornicu će preuzeti omiljene dječje zvijezde Nina Vujević i Leonardo Rados. U tom trenutku, ako je suditi prema prošloj godini, nastat će pravo veselje među izvođačima i publikom, bez obzira na to imaju li sedam ili 77 godina.

Svi koji ne mogu doći, rezultate i video isječke s 5. Večeri dječjih klapa moći će pogledati na društvenim mrežama Festivala dalmatinskih klapa Omiš, kao i na njihovim mrežnim stranicama.