Dva Hrvata osvojila velike iznose na Eurojackpotu: "Rasplakao sam se, supruga mi nije vjerovala..."

Igrači iz Metkovića i Zagreba osvojili su u svibnju po 436.055,90 eura u igri Eurojackpot. Dobitke su preuzeli prošlog tjedna.

Dobitnik iz Metkovića otkrio je da Eurojackpot igra nekoliko puta mjesečno, a ovo mu nije prvi veći dobitak. Već je jednom osvojio pet tisuća eura. Ovaj put je za osvojeni iznos saznao iz vijesti, a kada je provjerio vlastiti listić i uvjerio se da je osvojio novac, kaže da se rasplakao od sreće.

Vijest je, ispričao je, odmah podijelio sa suprugom, koja mu isprva nije vjerovala. Dobitak planira iskoristiti za kupnju kuće.

Dobitnik iz Zagreba je otkrio da redovito igra Bingo i Eurojackpot, a brojeve bira prema datumima rođenja članova svoje obitelji. Listić su provjerili članovi njegove obitelji koju su ga i obavijestili o dobitku.

Što će učiniti s novcem, kaže, isplanirao je do detalja, ali nije htio otkriti planove, piše Dnevnik.hr.