Drama u Makarskoj: Ugrizla policajca i udarila policijsku službenicu tijekom privođenja

Dana 4. lipnja 2026. godine na području Makarske policijski službenici zatekli su 30-godišnjeg muškarca kod kojeg je pronađena manja količina droge. Obzirom na postojanje sumnje da se i u stanu kojeg koristi nalazi droga postupali su i prema 26-godišnjakinji koja ga koristi zajedno s navedenim muškarcem.

Prilikom postupanja prema njoj vrijeđala je policijske službenike te se potom pokušala udaljiti u smjeru stana u kojem prebiva. Zbog nepostupanja po izdanim naredbama i sprječavanja njezina udaljavanja, uhićena je uz uporabu sredstava prisile – tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Tijekom uhićenja nastavila je pružati aktivan otpor s ciljem bijega, uslijed čega je zajedno s policijskim službenicima pala na asfaltnu površinu. Tom prilikom ona i policijski službenici zadobili su lake tjelesne ozljede.

Obavljenom pretragom stana pronađeno je i oduzeto ukupno 5,1 gram marihuane, jedan joint, manja količina tablete diazepama i tableta droge ecstasy te 2,20 grama psilocibinskih gljiva.

Nakon dovođenja u službene prostorije policije, 26-godišnjakinja se u prostoriji za zadržavanje nastavila agresivno ponašati te je rukama i nogama udarala po vratima prostorije. Radi sprječavanja samoozljeđivanja i daljnjeg protupravnog ponašanja, policijski službenici nad njom su ponovno uporabili sredstva prisile – tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Tom prilikom, u namjeri da spriječi policijske službenike u obavljanju službene radnje, pružala je aktivan otpor te udarila policijsku službenicu u predjelu glave, pri čemu policijska službenica nije zadobila vidljive ozljede. Također je ugrizla policijskog službenika u predjelu ruke, uslijed čega je zadobio laku tjelesnu ozljedu.

Nad 26-godišnjakinjom je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi te će uz kaznenu prijavu biti privedena pritvorskom nadzorniku.