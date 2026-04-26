Svi se vraćaju u grad, kolona na brzoj cesti raste iz minute u minutu

Na splitskim prometnicama u ranim večernjim satima bilježi se pojačan promet, posebice na prilazima gradu.

Zbog povratka vozila iz okolnih mjesta i zaleđa, na brzoj cesti Solin–Klis, u smjeru Splita, stvorila se kolona. Promet se povremeno usporava, a dodatno otežavaju i radovi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Gužve se vratile u grad", piše nam čitatelj.

Podsjetimo, svi već s nestrpljenjem očekuju kraj radova na državnoj cesti DC1, točnije na brzoj cesti Solin-Klis, gdje su svakodnevne gužve i usporen promet postali dio rutine vozača.

Zbog privremene regulacije i zatvaranja dijela kolnika, promet se već mjesecima odvija otežano i dvosmjerno preko preusmjerenog dijela ceste, što u špici dodatno stvara kolone i nervozu među vozačima.

Mnogi se nadaju da će završetak radova, planiran za početak svibnja, donijeti konačno olakšanje i normalizaciju prometa na jednoj od važnijih prometnih dionica u ovom području.