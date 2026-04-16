Svi čekaju ovaj trenutak: Znate li do kada traju radovi na brzoj cesti Solin – Klis?

Svi već s nestrpljenjem očekuju kraj radova na državnoj cesti DC1, točnije na brzoj cesti Solin-Klis, gdje su svakodnevne gužve i usporen promet postali dio rutine vozača.

Zbog privremene regulacije i zatvaranja dijela kolnika, promet se već mjesecima odvija otežano i dvosmjerno preko preusmjerenog dijela ceste, što u špici dodatno stvara kolone i nervozu među vozačima.

Mnogi se nadaju da će završetak radova, planiran za početak svibnja, donijeti konačno olakšanje i normalizaciju prometa na jednoj od važnijih prometnih dionica u ovom području.

Po svemu sudeći, bliži se i taj dan.