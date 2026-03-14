Kaos na brzoj cesti Solin – Klis: Kolona prema Splitu jedva se pomiče

Na brzoj cesti Solin – Klis večeras su se stvorile velike prometne gužve u smjeru Splita, posebno uoči ulaza u tunel Belinovača.

Kako se može vidjeti na fotografijama s terena, kolona vozila proteže se duž prometnice, a promet se odvija usporeno. Vozači su gotovo u potpunosti zaustavljeni u pojedinim trenucima, dok se vozila kreću vrlo sporim tempom prema gradu.

Dodatnu pozornost vozačima privlače i prometni znakovi koji upozoravaju na radove na cesti, pa je moguće da je upravo to jedan od razloga stvaranja kolone na ovoj frekventnoj dionici.

Brza cesta Solin – Klis jedna je od najopterećenijih prometnica na ulazu u Split, osobito u večernjim satima kada se velik broj vozača iz smjera Zagore i autoceste A1 vraća prema gradu. Zbog pojačanog prometa i eventualnih radova često dolazi do zastoja i sporijeg odvijanja prometa.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i poštivanje prometne signalizacije na ovoj dionici.