Policija razotkrila par koji je zapalio Mercedes u garaži i pobjegao

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom i 31-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičeni, s unaprijed stvorenom namjerom izazivanja požara na vozilu, 7. travnja 2026. godine u noćnim satima osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka došli u blizinu mjesta događaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potom su došli do kompleksa poslovno-stambene zgrade u Ulici Tina Ujevića u Zagrebu, nasilno otvorili prozor objekta te se provukli u unutrašnjost, nakon čega su se spustili u podzemnu garažu. Tamo su prišli parkiranom osobnom automobilu marke Mercedes te su po poklopcu motora i prednjem vjetrobranskom staklu polili lako zapaljivu tekućinu i izazvali požar.

Plamen je zahvatio dio prostora u kojem se vozilo nalazilo, dok je daljnje širenje požara spriječeno aktivacijom protupožarnog sustava.

Nakon počinjenog kaznenog djela osumnjičeni su se vratili do svojeg vozila te se udaljili s mjesta događaja.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko 20.000 eura.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, prvoosumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, dok će protiv drugoosumnjičene biti podnesena kaznena prijava redovnim putem.