Zatvorena je brza cesta Solin–Klis u oba smjera

I večeras je zatvorena državna cesta DC1, odnosno brza cesta Solin – Klis i to za sav promet u oba smjera zbog radova redovitog održavanja.
Velika prometna promjena na Makarskom primorju: Tunel Sveti Ilija zatvoren pet noći, poznati obilazni pravci
Kako je najavljeno, zatvaranje se odnosi na dionice 18 i 118, a promet će biti obustavljen od utorka, 7. travnja, do nedjelje, 12. travnja 2026. godine, svaki put u noćnom terminu od 22 do 5 sati.
Cesta će biti zatvorena u sljedećim terminima:
- u noći s 7. na 8. travnja (utorak/srijeda)
- u noći s 8. na 9. travnja (srijeda/četvrtak)
- u noći s 9. na 10. travnja (četvrtak/petak)
- u noći s 10. na 11. travnja (petak/subota)
- u noći s 11. na 12. travnja (subota/nedjelja)
Za vrijeme trajanja radova vozači će se preusmjeravati na obilazni pravac županijskom cestom ŽC6253, odnosno starom kliškom cestom.
Vozačima se savjetuje da na vrijeme planiraju putovanje i koriste obilazni pravac kako bi izbjegli zastoje i poteškoće u prometu.