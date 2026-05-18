Thompson najavio novi koncert, evo gdje

Krajem kolovoza u Vukovaru će se održati veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, potvrđeno je na službenoj Facebook stranici popularnog pjevača.

Organizatori ističu kako će koncert imati snažnu humanitarnu notu te poslati poruku zajedništva, solidarnosti i domoljublja. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za one kojima je ona najpotrebnija.

“To će biti događaj koji nosi snažnu poruku zajedništva, domoljublja i solidarnosti”, poručili su u objavi, uz najavu da će više detalja o koncertu i humanitarnoj akciji biti poznato uskoro.

Očekuje se velik interes publike, s obzirom na to da Thompsonovi koncerti redovito okupljaju velik broj posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva.