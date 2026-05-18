Ovo su nova strukovna zanimanja koja se uvode u srednje skole

Za upis u srednje škole u školskoj godini 2026./2027. planirano je više od 47 tisuća slobodnih mjesta raspoređenih u nešto više od 2000 razrednih odjela, a prijave će započeti 1. lipnja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je javno savjetovanje o odluci o upisima.

Osmi razred ove godine završava 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego prošle godine. Sukladno tome, u odnosu na prošlu školsku godinu planirano je i manje upisnih mjesta — ukupno 558 manje te 20 razrednih odjela manje, istaknula je načelnica Sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Pilko Čunčić.

Najveći broj mjesta predviđen je za četverogodišnje strukovne programe, njih 18.545, dok je za gimnazije osigurano 11.225 mjesta. U trogodišnjim strukovnim programima bit će dostupno 11.471 mjesto, a za smjer medicinske sestre i medicinskog tehničara opće njege predviđeno je 1246 mjesta u devet razrednih odjela.

Za učenike s teškoćama osigurano je 850 mjesta u programima prilagođenog i posebnog obrazovanja, dok će glazbene i plesne škole ponuditi 1387 mjesta. U vjerskim školama planirano je 957 mjesta u 41 razrednom odjelu, a privatne škole nude 1788 mjesta u 87 razrednih odjela.

Prijave u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) počinju 1. lipnja. Učenici s teškoćama moći će prijavljivati programe od 1. do 12. lipnja, a dodatne provjere provodit će se od 15. do 17. lipnja. Nakon toga bit će objavljene konačne ljestvice poretka.

Za učenike sportaše prijave također počinju 1. lipnja, dok će nacionalni sportski savezi objaviti rang-liste prema kriterijima sportske uspješnosti.

Ostali učenici programe će prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će prijave za programe koji zahtijevaju dodatne provjere trajati od 24. do 26. lipnja. Okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski rok bit će poznat 13. srpnja, a službena objava slobodnih mjesta slijedi 10. kolovoza.

Novost je i pokretanje posebnog Viber kanala za učenike i roditelje, putem kojeg će od 1. lipnja dobivati najvažnije informacije o upisima. Učenici će unutar sustava imati i personalizirani pregled svih važnih datuma i koraka u procesu upisa.

Također, učenici s teškoćama moći će samostalno mijenjati prioritete i prijavljene programe, a sva potrebna dokumentacija učitavat će se izravno kroz aplikaciju, bez potrebe za slanjem e-poštom ili dolaskom u školu. Za učenike strance bit će dostupne i upute na engleskom jeziku.

Od školske godine 2026./2027. uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor-domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar, arborist, tehničar prometne logistike, arhivski tehničar te tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu.

Elektroničkim putem provodit će se i prijave za učeničke domove kroz sustav ISPUUD. Prijave počinju 29. lipnja, odabrani domovi prijavljivat će se od 7. do 13. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 14. srpnja.