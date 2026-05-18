Ivošević: "U ovoj županiji samo Kerum, Opara i Puljak mogu šetati uzdignute glave po pitanju pomoći žrtvama nasilja"

Bojan Ivošević, nezavisni vijećnik s liste Centra u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, govorio je na tematskoj sjednici posvećenoj problematici nasilja u obitelji u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U svom istupu osvrnuo se na, kako je rekao, ranije napade na njega, ali i na izostanak konkretnih lokalnih inicijativa u županiji kada je riječ o pomoći žrtvama nasilja u obitelji.

"Nikad nije bilo nijedne prijave protiv mene"

"Već sam doživljavao razne napade. Drago mi je da je tu s nama načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koji bi mogao demantirati sve što se govorilo o meni. Nikad nije bilo nijedne prijave protiv mene za ikakvo nasilje. Tako da molim da se ne kleveće, nego da se držimo činjenica i teme zbog koje smo se danas sastali", rekao je Ivošević. Istaknuo je da su brojni politički akteri tijekom godina imali priliku nešto napraviti po pitanju ove problematike.

"Ukupno 495 mandata ljudi su imali u našim općinama i dolazimo do brojke od preko 500 mandata u kojima je netko mogao nešto napraviti. Nije da se nije moglo. Mogli smo po ovom pitanju nešto napraviti", poručio je.

Izdvojio Keruma, Krstulovića Oparu i Puljka

Ivošević je rekao da, prema njegovu mišljenju, tri osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji mogu "šetati uzdignute glave" kada je riječ o ovoj temi.

"To su Željko Kerum, koji je 2011. otvorio prvu sigurnu kuću u Splitu, Andro Krstulović Opara, za vrijeme čijeg je mandata 2020. godine došlo do proširenja kapaciteta Caritasa, i Ivica Puljak, za čijeg je mandata Grad Split s Caritasom proširio mogućnosti pomoći žrtvama", kazao je.

Dodao je kako su brojni drugi imali priliku djelovati, ali da konkretnih inicijativa izvan Splita, prema njegovim riječima, nema.

"Nema male općine koju ovaj problem ne pogađa"

"Brojni su imali priliku. Nema male općine koju ovaj problem ne pogađa. Nikakve lokalne inicijative mimo Splita ne postoje u našoj županiji. Nikakve inicijative od nikoga", rekao je Ivošević. Osvrnuo se i na sigurnosnu situaciju u županiji, navodeći da u posljednje četiri godine nije zabilježen femicid.

"Četiri godine smo u Splitsko-dalmatinskoj županiji bez femicida. To nije nešto čime se treba hvaliti, to bi trebao biti standard, ali na tom rezultatu treba čestitati policiji", rekao je.

"Žrtve se danas lakše ohrabre prijaviti nasilje"

Ivošević je naglasio kako broj prijava stagnira, ali da činjenica da nasilje i dalje postoji ne može biti prihvatljiva.

"Broj prijava stagnira, ali nije dobro da se i dalje išta po tom pitanju događa. Žrtve se lakše ohrabre prijaviti nasilje nego što je to bilo početkom 1990-ih godina. Kao društvo i kao država mijenjali smo zakone, policija puno ozbiljnije shvaća nasilje u obitelji i šaljemo sve jaču poruku da će onaj tko nasilju pristupa odgovarati pred sudovima", poručio je. Na kraju je ponovio kako, prema njegovu mišljenju, Split ostaje jedina sredina u županiji koja ima konkretne mehanizme pomoći žrtvama.

"Split je jedini koji nešto ima po problematici ovoga. Svi ostali nemaju ništa", zaključio je Ivošević.