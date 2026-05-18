Znate li da je u Hrvatskoj postojala smrtna kazna? Posljednja je izvršena 1987. godine i to strijeljanjem

Zločin koji se u subotu kasno navečer dogodio u Drnišu šokirao je cijelu zemlju. Luka Milovac (19), mladić koji je tek zakoračio u život, brutalno je ubijen dok je radio svoj posao. Dostavljao je pizzu Kristijanu Aleksiću, čovjeku od kojega je strepio cijeli grad. Pozvonio mu je na vrata, a ovaj mu je rekao da uđe te zatim pucao u njega. Nije mu bilo spasa. Ubojica je zatim pobjegao, a uhićen je tek u ponedjeljak rano ujutro. Dok ga je policija tražila, stanovnici Drniša nisu izlazili iz svojih kuća. Školarci i vrtićarci ostali su doma.

Mnogi sada postavljaju pitanje – je li se ovo moglo spriječiti? Je li se nešto moglo učiniti da do ovoga ne dođe? Ubojica u svom dosjeu već ima ubojstvo. Odslužio ga je, a navodno je posljednje vrijeme govorio da će – ubiti ponovno. To je i učinio, a sada ostaje za vidjeti koliku će kaznu zatvora dobiti za uzimanje života 19-godišnjaku.

Maksimalna kazna zatvora u Hrvatskoj iznosi 50 godina, no do sada su samo četiri osobe osuđene na toliku kaznu. Te sankcije izrekli su sudovi u Zagrebu, Splitu i Bjelovaru. Upravo u Splitu je ta kazna po prvi puta izrečena i to „monstrumu iz Solina“, kako su nazivali Luku Juretića. Podsjetimo, on je početkom 2019. godine pokucao na vrata starijim susjedima iz zgrade i zatražio da mu daju malo brašna. Pustili su ga unutra, a on ih je zatukao batom za meso i čekićem te ubadao nožem. Vicenco Uvodić (92) podlegao je ozljedama na mjestu događaja, dok se njegova supruga Senka (87) još neko vrijeme borila za život. Preminula je tri mjeseca kasnije u splitskoj bolnici. Opljačkao ih je i pobjegao iz njihova stana, ali policiji nije trebalo mnogo da ga pronađe. Iako mu je izrečena maksimalna kazna zatvora koju hrvatski zakon predviđa, kazna je kasnije smanjena na 40 godina.

Druga kazna zatvora u trajanju od 50 godina izrečena je u lipnju 2022. godine Austrijancu Haraldu Kopitzu koji je usmrtio svoje troje maloljetne djece. Presuda je donesena već prvog dana suđenja jer je Kopitz zločin priznao. Djecu u dobi od 4 i 7 godina ubio je dok je njegova bivša partnerica bila na službenom putovanju. Djeca su bila kod njega, a on im je nakon večere u kakao otopio 30 tableta Diazepama. Nakon toga je pokušao i sebi oduzeti život, nagutao se tableta za snižavanje tlaka, no kako je na Facebooku najavio svoj pohod – u tom naumu nije uspio. Ubio se u zatvorskoj ćeliji šest mjeseci nakon presude.

Treća takva kazna izrečena je u srpnju prošle godine na Županijskom sudu u Bjelovaru Krešimiru Pahokiju koji je u svom krvavom pohodu u daruvarskom Domu za starije i nemoćne ubio šest ljudi, među njima i svoju majku.

Posljednji slučaj u kojem je netko u Hrvatskoj osuđen na 50 godina zatvora jest onaj iz Zagreba, presuda je donesena krajem prošle godine, a riječ je o slučaju koji je također šokirao zemlju – tada je L.M. uletio u svoju nekadašnju školu s nožem u ruci i ubio 7-godišnjeg dječaka te ranio učiteljicu i još troje djece.

No, jeste li znali da je u Hrvatskoj nekada postojala i smrtna kazna? Posljednji put izvršena je 1987. godine, a potpuno je ukinuta 1990. godine Božićnim Ustavom.

Zadnja osoba koja je smaknuta zbog svog zločina bio je Dušan Kosić, a u smrt je odveden – strijeljanjem. On je osuđen na smrtnu kaznu jer je na posebno brutalan način ubio cijelu četveročlanu obitelj u Karlovcu. Došao je u dom obitelji Matijević te je željeznom šipkom udarao po glavi majku Slavicu Matijević (25). Nakon toga je udavio njezinu dvogodišnju kćer dok je osmomjesečnu djevojčicu zatukao pepeljarom po glavi. Nakon toga je sa sjekirom u ruci čekao da se kući vrati glava obitelji. Čedomira Matijevića (32) udarao je sve dok se nije prestao micati.

Osuđen je na smrtnu kaznu 1983. godine, a strijeljan je 1987. godine. Bila je to posljednja smrtna kazna izvršena u Hrvatskoj. Do 1959. godine smrtnu kaznu se moglo izvršiti vješanjem, no nakon što je to ukinuto, ostalo je samo strijeljanje.

Inače, da se u kući Matijevića dogodio zločin saznalo se tek nakon nekoliko dana. Policija im je došla na vrata nakon što se Čedomir pet dana nije pojavio na poslu, a kada su ušli u kuću šokirali su se. Ubojica je uhićen 25 dana nakon zločina, a bio je kolega Čedomira Matijevića. Ubio je cijel obitelj zbog duga koji je imao, a nije mogao vratiti. Sve je priznao, no kasnije je tijekom suđenja sve porekao. Nitko mu nije povjerovao.