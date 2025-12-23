Zločin u osnovnoj školi Prečko: Ubojica osuđen na pola stoljeća zatvora

Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda objavilo je nepravomoćnu presudu L. M. (20), optuženom za teško ubojstvo djeteta u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava, piše Index.

"Presuda je očekivana, da barem ima takvih sudaca više, sve je detaljno obrazložila. Visina kazne je očekivana. On je tražio na prošlom ročištu da ga se ne dovodi ovdje, sud je to ispoštovao. Ovaj slučaj je pokazao sve anomalije sve sustava, u ovom postupku nema ni poraženih ni pobjednika", rekao je odvjetnik obitelji Krešimir Škarica.

Objava presude u ovom slučaju bila je zatvorena za javnost. Sutkinja je presudu najprije objavila strankama u postupku i obiteljima, a potom je o njezinu sadržaju u kratkim crtama izvijestila i javnost, odnosno novinare.

Temelj za takvu odluku nalazi se u Zakonu o sudovima za mladež, a donesena je prvenstveno radi zaštite djece koja su žrtve u ovom postupku.

Okrivljenik je zatražio da ne bude doveden na objavu presude te sukladno zakonu nije obvezan biti prisutan prilikom njezina izricanja.

Na sud su stigli pojedini roditelji djece, kao i odvjetnici koji ih zastupaju.

Nakon napada pokušao suicid

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti 20-godišnjaka da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".

Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu teško ozlijeđene.

Tužiteljstvo je ranije priopćilo da je okrivljenik izvršio fizičke napade te ozljeđivanja djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole.

ŽDO je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je pritvor nužan zbog neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Riječ je o bivšem učeniku OŠ Prečko koji je nakon napada nožem pobjegao u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao samoubojstvo. Zbog te tragedije, idući dan u cijeloj Hrvatskoj bio je dan žalosti, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je obavezno zaključavanje škola.