Danas presuda napadaču iz Prečkog: 19-godišnjak tereti se za smrt djeteta u OŠ i 54 kaznena djela

Godinu dana nakon napada u Osnovnoj školi Prečko, gdje je život izgubilo jedno dijete, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu pročitat će nepravomoćnu presudu. Napadača (19) tereti se za ukupno 55 kaznenih djela. Među njima su teško ubojstvo djeteta, četiri pokušaja teškog ubojstva te 50 kaznenih djela povrede prava djeteta.

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti okrivljenika da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti". Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu zadobili teške tjelesne ozljede, pišu 24sata.

Tužiteljstvo je ranije priopćilo da je okrivljenik izvršio fizičke napade te ozljeđivanja djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole. Na samom početku suđenja, sudsko vijeće je odlučilo da se sa suđenja u cijelosti isključuje javnost zbog zaštite 54 žrtve izuzetno niske kronološke dobi, kako ne bi imali dodatne posljedice za psihofizički razvoj.

Na svako suđenje, okrivljeni je dovođen pod jakim osiguranjem: djelomično zbog opasnosti za okolinu, djelomično da netko njega ne napadne, no i zato što postoji skupina njegovih sljedbenika koja se nalazi po internetskim forumima pa postoji opasnost za sve uključene u proces. Ovo zadnje je već viđeno, ali u SAD-u, i izrazito zabrinjavajuće za sigurnost društva u kojem živimo. Preporuka je i da se počiniteljima ovakvih napada ne iznosi ime i podaci kako bi se smanjila mogućnost da za neke ljude postane heroj, ili još gore, da netko ne napravi isto po uzoru na počinitelja.

Napad u Prečkom promijenio je način na koji kao društvo gledamo na sigurnost vlastite djece u institucijama u kojima bi trebali bezbrižno i sigurno odrastati, u školama su postavljeni zaštitari, vrata se zaključavaju. Iako je riječ o mlađem punoljetniku, sudi mu se kao odrasloj osobi, a u zatvoru može provesti narednih 50 godina. No kako je prije napada išao u dnevnu psihijatrijsku bolnicu u Jankomiru, postavlja se pitanje koliko je bio ubrojiv, pa i hoće li kaznu služiti u kaznionici ili zatvorskoj bolnici, pišu 24sata.