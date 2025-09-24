Počinje suđenje 19-godišnjaku za napad u OŠ Prečko: Evo što se navodi u optužnici

Prema optužnici koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo, mladić je 20. prosinca prošle godine, “u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti”.

Nakon dolaska u školu, navodi se u optužnici podignutoj u srpnju, ušao je u učionicu i nožem napao učiteljicu te djecu. Posljedice napada bile su tragične; jedno dijete je izgubilo život, dok su troje učenika i učiteljica zadobili teške tjelesne ozljede, piše tportal.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izuzetno traumatičan napad

Tužiteljstvo je istaknulo kako se napad dogodio pred očima desetak učenika te škole, čime je traumatski učinak događaja dodatno naglašen.

Zbog toga je u optužnici predloženo produljenje istražnog zatvora, jer postoji visoka opasnost od ponavljanja kaznenih djela, ali i zato da se postupak provede nesmetano. Naglašeno je i da se radi o djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, a okolnosti počinjenja označene su kao osobito teške.

Optuženi pokušao počiniti samoubojstvo

Okrivljenik, bivši učenik OŠ Prečko, nakon napada pobjegao je u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao počiniti samoubojstvo.

Tragedija je potresla cijelu zemlju. Dan nakon događaja Vlada je proglasila Dan žalosti, a ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavio je strože sigurnosne mjere u školama, među kojima je i obavezno zaključavanje školskih objekata.