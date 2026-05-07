FOTOGALERIJA Oblaci nisu pokvarili feštu: Split se napunio šušuron, a večeras Rivu čeka spektakl s Doris Dragović

Nakon tmurnog jutra, Split je ovog poslijepodneva ponovno dobio onu svoju poznatu, živu energiju. Iako je vrijeme ostalo oblačno, ugodna temperatura izmamila je brojne Splićane, građane i turiste na gradske ulice.

Centar grada sve je puniji. Od Rive i Marmontove, preko Pjace do Voćnog trga, ljudi se slijevaju sa svih strana. Šeta se, kupuju se suveniri, zastaje uz štandove, a glazba, smijeh i žamor daju gradu pravi sudamijski ritam.

Split u vedrom raspoloženju ulazi u večer

Unatoč sivom nebu, atmosfera u gradu je sve samo ne siva. Riva je dobro ispunjena, Pjaca i Voćni trg puni su šetača, a u zraku se osjeća ono blagdansko raspoloženje zbog kojeg Sudamja ima posebno mjesto u srcu Splita.

Nakon jutarnje tmurnosti, poslijepodne je donijelo potpuno drukčiju sliku. Grad je živnuo, ljudi su izašli na ulice, a sve upućuje na to da će i večer proteći u vedrom i veselom ozračju.

Što nas još čeka večeras?

Od 19 sati je na Rivi započela tradicionalna tombola, a u isto vrijeme otvaraju se i izložbe Dalibora Martinisa u Galeriji Kula te "Bojan Šumonja" u Galeriji umjetnina. U 19:30 sati u Gradskom kazalištu mladih na rasporedu je predstava "E, moj Jere".

Vrhunac večeri stiže u 20:30 sati, kada će na Rivi nastupiti Doris Dragović. Sudeći po atmosferi koja se već osjeća u centru grada, Split bi večeras mogao biti pun pjesme, dobrog raspoloženja i pravog sudamijskog šušura.