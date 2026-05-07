Split se "probudio" za veliko finale Sudamje: Riva, Pjaca i Voćni trg puni su šušura, večer donosi glazbu, tombolu i Doris Dragović

Nakon tmurnog jutra, Split je u poslijepodnevnim satima ipak pokazao svoje najljepše lice. Iako je nebo ostalo oblačno, temperatura je bila ugodna, pa se iz svih gradskih ulica prema centru slijevaju građani, Splićani i brojni turisti.

Riva, Marmontova, Pjaca i Voćni trg vrlo su dobro ispunjeni ljudima. Netko je zastao uz štandove, netko bira suvenir, netko uživa u šetnji, a mnogi jednostavno upijaju atmosferu grada koji na Sudamju posebno živi.

Grad diše u blagdanskom ritmu

Posebno je živahno na Rivi, gdje se posjetitelji zadržavaju uz štandove i prigodni program, dok Marmontova, Pjaca i Voćni trg iz minute u minutu postaju sve puniji. Unatoč oblacima, u gradu se osjeća toplina – ona splitska, spontana i zarazna.

Prodaju se suveniri, šeta se bez žurbe, fotografiraju se gradski prizori, a turisti i domaći miješaju se u istom ritmu. Nakon jutra koje je djelovalo pomalo uspavano, poslijepodne je donijelo sasvim drukčiju sliku: Split je ponovno pun šušura, boja, glazbe i dobrog raspoloženja.

Čini se da će i ostatak dana, kao i večer koja slijedi, proteći u vedrom raspoloženju.

Od 18 sati kreće večernji program

Program Sudamje nastavlja se od 18 sati, a posjetitelje u centru grada očekuje niz događanja.

U 18 sati u prostorijama Klastera na Dobriću 10, na Voćnom trgu, održava se program "U čast svetome Duji" uz Kvartet Mandolina MKU Stobi.

U isto vrijeme, na Rivi počinje nastup klape i folklora, što će dodatno pojačati blagdanski ugođaj u srcu grada.

U 19 sati na Rivi slijedi tradicionalna tombola, jedan od događaja koji uvijek privuče velik broj posjetitelja i donese posebnu dozu iščekivanja. Također u 19 sati, u Galeriji Kula otvara se izložba Dalibora Martinisa, dok je u Galeriji umjetnina najavljena izložba "Bojan Šumonja".

U 19:30 sati u Gradskom kazalištu mladih na rasporedu je predstava "E, moj Jere".

Riva čeka Doris Dragović

Vrhunac večeri očekuje se u 20:30 sati na Rivi, gdje će nastupiti Doris Dragović. S obzirom na atmosferu koja se već poslijepodne osjeti u centru grada, jasno je da će njezin koncert privući velik broj ljudi i dodatno zaokružiti sudamijski dan.

Nakon oblačnog i tmurnog početka, Split je poslijepodne živnuo baš onako kako zna. Ulice su pune ljudi, glazba se čuje sa svih strana, a grad diše u veselom ritmu. Sve upućuje na to da će večer proteći u vedrom raspoloženju, uz druženje, pjesmu i prepoznatljivu sudamijsku atmosferu.

