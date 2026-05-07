Otac petero djece iz Drniša oporavlja se nakon teške nesreće: "Ajmo ljudi, pomozimo ovoj obitelji"

Na igralištu Podvornica u subotu, 9. svibnja, utakmica Županijske nogometne lige između NK DOŠK i NK Dinara imat će i humanitarni karakter.

Na inicijativu Župa Gospe od Ružarja i NK DOŠK-a, uz suglasnost obitelji, tijekom susreta organizirat će se akcija prikupljanja pomoći za obitelj Ante Buhe iz Velušića, koji se oporavlja nakon teške prometne nesreće.

Kako su objavili iz drniškog kluba na svojoj Facebook stranici, Ante je otac petero djece te se trenutno nalazi na rehabilitaciji nakon teških ozljeda zadobivenih u nesreći.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da dolaskom na utakmicu i donacijama pruže podršku obitelji u ovom teškom razdoblju.

"Pozivamo sve sugrađane da se priključe akciji i pomognu u skladu sa svojim mogućnostima te po ko zna koji put pokažu solidarnost naše zajednice s onima kojima je pomoć potrebna.

Također, pozivamo i naše sportske prijatelje NK Dinara da se pridruže akciji i pozovu svoje simpatizere, budući da je Ante vaš sugrađanin.

Vidimo se u subotu, u 17 sati, na Podvornici, potražite članove FRAMA-e Drniš i pokažite srce.

Za sve one koji neće biti u prilici posjetiti Podvornicu, a žele pomoći, broj računa Antine supruge Sanje:

HR5424020063207707964

*OPIS PLAĆANJA: donacija za Antu Buha‘, pozivaju iz drniškoga kluba.