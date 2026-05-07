Mladi splitski glazbenik oduševio Balaševićevu kćer

Mladi glazbenik Teo Grčić privukao je pažnju regionalne publike svojom emotivnom obradom pjesme Gospodska ulica, autorice Bebe Balašević, kćeri legendarnog kantautora Đorđa Balašević.
Teo je pjesmi dao novu emociju i osobni pečat, a njegova interpretacija posebno je oduševila samu autoricu. Beba Balašević nije skrivala dojmove te je cover podijelila na svom Instagram profilu, čime je mladom glazbeniku pružila veliko priznanje i podršku.
Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije publike na društvenim mrežama, a mnogi su istaknuli kako je Teo uspio sačuvati duh originala, ali istovremeno donijeti svježinu i autentičnost u izvedbu.
Sve veća podrška publike i ovakva priznanja potvrđuju da Teo Grčić postaje jedno od zapaženijih mladih imena na glazbenoj sceni. Svojim prepoznatljivim glasom, emocijom i karizmom polako osvaja ne samo hrvatsku publiku, već i regionalnu scenu.