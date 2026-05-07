FOTO Predivna atmosfera na svetog Duju: Djeca i roditelji uživali u predstavi "Stonoga Goga"

Na svetog Duju, u svečanom i posebno vedrom ozračju, u Gradskom kazalištu lutaka Split održana je dječja predstava "Stonoga Goga", koja je najmlađoj publici, ali i njihovim roditeljima, priuštila istinski kazališni užitak.

Predstava je izvedena u predivnoj atmosferi, a publika je s velikom pažnjom pratila šareni, razigrani i duhoviti svijet u kojem glavnu riječ ima stonoga Goga, velika ljubiteljica mode i cipela. Djeca su uživala u ritmu, rimi, pokretu i maštovitim likovima, dok su roditelji prepoznali toplu i poučnu priču o prijateljstvu, slobodi i pravim životnim vrijednostima. Posebno treba istaknuti maestralan ansambl koji je s mnogo energije, preciznosti i šarma donio ovu razigranu priču na scenu. U predstavi igraju Alin Antunović, Ivan Medić i Branimir Rakić, a njihova izvedba pokazala je koliko lutkarsko kazalište može biti živo, dinamično i jednako privlačno svim generacijama.

Šareni svijet stonoge Goge

"Stonoga Goga" nastala je prema tekstu Andrijane Grgičević, u adaptaciji i režiji Teatra Poco Loco, odnosno Renate Carole Gatice i Maje Katić. Predstava je realizirana u koprodukciji Gradskog kazališta lutaka Split i Teatra Poco Loco.

U središtu priče nalazi se stonoga Goga, prava zaljubljenica u cipele. Za nju su cipele čitav svijet – poput leta ptici ili meda pčeli. Goga se redovito šepuri u novim japankama, čizmama, štiklama i šlapama, sve dok je iznenadni susret s gladnom pticom doslovno ne izbaci iz cipela.

Nezadovoljna novim, bosonogim životom, kreće u potragu za onim što smatra svojim najvećim blagom. Na tom putu pridružuje joj se puž, neobični suputnik koji, bez cipela i bez nogu, živi sasvim bezbrižno i lako.

Poučna priča o prijateljstvu i slobodi

Kroz niz duhovitih i toplih prizora, Goga polako otkriva da sreća ne leži u materijalnim stvarima. Lišena svojih voljenih cipela, uči se staviti u tuđe "cipele" i shvaća da je istinski slobodan onaj tko nije opterećen posjedovanjem. Predstava tako najmlađima na pristupačan, razigran i maštovit način donosi važnu poruku: čovjek može biti siromašniji za pokoji modni dodatak, ali bogatiji za prijatelje, iskustva i slobodu.

Kreativni tim predstave

Režiju i adaptaciju potpisuje Teatar Poco Loco, odnosno Renata Carola Gatica i Maja Katić, likovno oblikovanje Florencia Troisi, glazbu Ivana Đula i Luka Vrbanić, oblikovanje tona Franko Perić, a oblikovanje svjetla Lucijan Roki.

Upravo spoj maštovite režije, upečatljive likovnosti, glazbe, svjetla i nadahnute glumačke igre stvorio je predstavu koja je na svetog Duju u Splitu izmamila osmijehe i pokazala zašto dječje kazalište ima posebno mjesto u životu grada.