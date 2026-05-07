Hrvatski svećenik upozorio na 'sotonske krunice': "Ako vidite ove simbole, budite oprezni"

Objava katoličkog svećenika Siniša Štambuk o takozvanim “sotonskim krunicama” posljednjih dana izazvala je brojne rasprave i reakcije na društvenim mrežama. Svećenik je na Facebooku podijelio fotografiju s upozorenjima o simbolima koji se, prema njegovim tvrdnjama, mogu pojavljivati na krunicama i drugim nabožnim predmetima, a koje povezuje sa sotonističkom simbolikom. Nakon vala komentara dodatno je pojasnio svoju objavu i razloge zbog kojih ju je objavio.

Na fotografiji koju je podijelio nalazi se naslov “OPREZ: KAKO PREPOZNATI SOTONSKU KRUNICU”, uz popis detalja koje smatra upozoravajućima. Među njima navodi sunčeve zrake u kutovima križa, izostanak natpisa “INRI”, zmiju omotanu oko križa, trn iza Kristova lika te činjenicu da su takve krunice često izrađene od plastike ili drugih materijala slabije kvalitete. U samoj objavi stoji kako ti znakovi “pomažu vjernicima prepoznati i izbjeći predmete koji su u suprotnosti s istinskom katoličkom vjerom”.

Svećenik je pritom pozvao pratitelje da pregledaju svoje krunice, bez obzira na to gdje su ih kupili ili od koga su ih dobili, navodeći kako osoba koja ne obraća pozornost na detalje može nesvjesno kupiti ili pokloniti takav predmet.

Nakon brojnih reakcija Siniša Štambuk ponovno se oglasio na Facebooku kako bi dodatno objasnio svoje tvrdnje. Istaknuo je da cilj njegove objave nije bio sugerirati kako je molitva krunice “nešto sotonsko”, niti vrijeđati ili omalovažavati ljude, kao ni tvrditi da su “sve krunice takve”. Prema njegovim riječima, želio je upozoriti vjernike na ono što smatra mogućom opasnošću.

Tvrdi kako se određeni križevi i medaljice namjerno dizajniraju i izrađuju sa simbolima koje povezuje s okultnim praksama, a pojedini predmeti, kaže, prolaze i “sotonističke ili magijske obrede”. Naveo je i kako takvi predmeti, prema njegovu mišljenju, mogu unositi “nered, neslogu i razdor” u živote onih koji ih nose ili posjeduju.

U svojoj objavi opisao je i događaj iz Međugorje od prije nekoliko godina. Kako tvrdi, tada mu je dvoje ljudi pokazalo više kupljenih krunica i medaljica sa simbolima koje smatra problematičnima. Dodao je i da je o toj temi razgovarao sa svećenikom kojeg opisuje kao teološkog stručnjaka za takva pitanja.

Također je naveo kako određene izmjene simbola na nabožnim predmetima mogu biti povezane s privatnim objavama ili ukazanjima koja Crkva priznaje ili dopušta, ali je upozorio da “nije dopušteno štancati takve stvari po vlastitom nahođenju”.

“Kao katolički svećenik, iako slab i manjkav, osjećam dužnost o tome obavijestiti katoličke vjernike i na to ih upozoriti”, napisao je u objavi. Na kraju se osvrnuo i na reakcije korisnika društvenih mreža, navodeći kako su mu neki pripisali tvrdnje koje, kako kaže, nikada nije iznio.