Doznali smo što se događa s Coxom: Kafić ispod Trstenika "okupirao" je skvoter, poznati Splićanin, a sprema se rušenje...

Pisali su svojedobno kolege iz Slobodne Dalmacije zanimljivu temu o napuštenim prostorima u Splitu – pričicu koju smo i mi namjeravali napraviti, ali eto, bili smo malo sporiji… No dobro, nećete dobiti isti tekst, dragi čitatelji. Iako je većina tih prostora i objekata “zapela” u različitim fazama gradnje i/ili legalizacije te financijske propasti, uglavnom su smješteni s južne strane Splita, gotovo u elitnim kvartovima i na top lokacijama. Ipak, većina ih je relativno udaljena od “prve crte” kontakta s građanima.

Cox bar – nekadašnji luksuz, danas ruina

No, nekadašnji Cox bar, luksuzno opremljen objekt uz šetnicu Trsteničke uvale, imao je sve predispozicije za uspjeh. Uzalud – vlasnički odnosi unutar tvrtke koja je upravljala Coxom nisu izdržali test vremena i novca, pa je relativno brzo okupljalište splitskih trendsetera zatvorilo svoja vrata.

Tako je Cox stajao napušten nekoliko godina. Nitko se nije previše bunio, iako prizor propadajućeg objekta svakako nije bio lijep.

Prije nekoliko mjeseci – možda godinu dana, možda i nešto više – nekadašnji kafić uz more počeo je pokazivati znakove života. Ne, konobari nisu ponovno počeli raditi, niti se napunio štekat. Umjesto toga, pojavila se nova pojava: skvoter, tj. ilegalni stanar.

Isprva se činilo da je u pitanju neka udruga koja je navodno preuzela prostor, no ubrzo su prolaznici shvatili da se radi o poznatom Splićaninu, nekad uspješnom sportašu koji je spletom životnih okolnosti potražio zaklon u još uvijek dobro držećem objektu. Čovjek nije agresivan, no nekima je neugodno prolaziti pokraj Coxa, tim više što ima i dva velika psa, dobronamjerna, ali puštena da slobodno šetaju okolinom.

Zašto se Cox ne ruši? Raspetljavanje pravnih postupaka

Odlučili smo provjeriti što je s tim objektom – hoće li se ikada privesti svrsi ili barem ukloniti. Za prvu opciju čini se da je davno prekasno. Ne samo da je tvrtka otišla “na bubanj”, već je i sam objekt podignut bez odgovarajućih dokumenata.

Još 2016. godine doneseno je Rješenje o uklanjanju, koje su iz tadašnje vlasničke tvrtke osporili, pa je uslijedio dugotrajni sudski proces. Svi postupci pred Upravnim sudom sada su pravomoćno okončani. Prvo je odbijen zahtjev za odgodu rušenja, ali potom je vlasnicima odobreno vrijeme za pokretanje postupka legalizacije. Negdje između 2017. i 2018. sud je odredio odgodu dok se legalizacija ne pokuša provesti, doznajemo od predsjednice splitskog Upravnog suda, Nele Mešin. Kako je tvrtka u međuvremenu propala, prestale su i aktivnosti u sudskim procesima.

Što kaže Državni inspektorat (DIRH)?

Kontaktirali smo i Državni inspektorat, instituciju koja nadzire širok spektar područja – od turizma, rudarstva, elektre, sanitarnih i veterinarskih inspekcija do nadzora građenja. Oni su nam potvrdili riječi predsjednice Upravnog suda: Cox je predviđen za rušenje, a posao će obaviti građevinska tvrtka koja ga ima u svom rasporedu.

DIRH je naveo:

“Provedenim inspekcijskim postupkom pokrenutim 2016. godine utvrđeno je da je na lokaciji uvala Trstenik u Splitu… na pomorskom dobru bespravno izgrađena građevina ugostiteljske namjene te je doneseno rješenje o uklanjanju iste… Tvrtka koja je bila investitor u međuvremenu je likvidirana, pokrenut je novi postupak, doneseno je novo rješenje o uklanjanju, koje je pravomoćno…”

Šutnja Grada Splita

Pitali smo i Grad Split postoji li možda neki zaostali zahtjev ili upravni akt koji bi mogao zaustaviti rušenje. Na upit poslan prije nekoliko tjedana — nismo dobili odgovor.