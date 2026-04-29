Ako putujete za 1. svibnja, ovo morate znati! HAC upozorava vozače: "Molimo sve korisnike da prije putovanja..."

Tijekom nadolazećeg praznika 1. svibnja očekuje se pojačan promet na svim autocestama u Republici Hrvatskoj. Veći priljev vozila predviđa se već u četvrtak, 30. travnja, u poslijepodnevnim satima, dok se pojačan promet u smjeru unutrašnjosti očekuje u nedjelju, 3. svibnja, tijekom povratka.

Hrvatske autoceste su, radi što bolje protočnosti, uklonile velik dio privremenih prometnih regulacija, no zbog tehnologije izvođenja radova na pojedinim dionicama određena ograničenja i dalje su na snazi. Vozače molimo za poštivanje privremene signalizacije i ograničenja brzine.

Dionice na kojima su moguće kolone i zastoji tijekom produljenog vikenda:

Autocesta A1 Zagreb – Split

- Čvor Žuta Lokva – Otočac (smjer Dubrovnik)Radovi na sanaciji mosta „Babića most“. Promet se vodi dvosmjerno jednom trakom u oba smjera.

- Čvor Split (Dugopolje) – oba smjeraZbog dogradnje čvora Split promet se vodi obilazno i jednosmjerno na više krakova čvora.

Smjer Zagreb - Dubrovnik

iz smjera Zagreba u smjeru Dubrovnika promet se vodi na način da vozila izlaze na čvor

Split te se nakon prolaska NP Dugopolje (izlaz sa autoceste) polukružno okreću na rotoru državne ceste, prolaze NP Dugopolje (ulaz na autocestu) i vraćaju se na autocestu, za smjer Dubrovnik;

Smjer Zagreb - Split

Iz smjera Zagreba u smjeru Splita (kroz zonu čvora Split) promet se vodi jednom prometnom trakom (dvotračni jednosmjerni krak čvora prema NP Dugopolje postaje jednotračni u dvosmjernom vođenju prometa);

Smjer Dubrovnik - Zagreb

iz smjera Dubrovnik za smjer Zagreb promet se vodi obilazno od čvora Bisko do čvora Split (obilazni pravac: čvor Bisko - DC 220 - ŽC 6260 DC 1 - čvor Dugopolje) Dionica autoceste Bisko – Split u smjeru Zagreba zatvorena je sav promet

Smjer Dubrovnik - Split

iz smjera Dubrovnik za smjer Split promet se vodi obilazno od čvora Bisko do čvora Split (obilazni pravac: čvor Bisko - DC 220 - ŽC 6260 DC 1 - Split)

Smjer Split - Zagreb

iz smjera Splita za smjer Zagreb promet se vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb - Split, gdje se na službenom prolazu vraća na kolnik u smjeru Zagreba;

Smjer Split - Dubrovnik

nema ograničenja u prometu.

Autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac

Čvor Popovača – čvor Kutina (oba smjera)Radovi na sanaciji oborinske odvodnje. Promet se odvija po dva sužena traka u oba smjera.

Autocesta A6 Zagreb – Rijeka

Čvor Vrbovsko – čvor Bosiljevo 2 (smjer Zagreb)Sanacija vijadukta Zečeve Drage. Promet se vodi dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke i to dvjema suženim trakama prema Rijeci i jednom suženom trakom u smjeru Zagreba.

Čvor Vrbovsko – čvor Ravna Gora (smjer Rijeka)Sanacija ograde i slivnika. Promet se odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Zagreba s po jednim prometnim trakom u oba smjera vožnje.

Čvor Kikovica – čvor Čavle (smjer Zagreb)Sanacija kolnika u smjeru Zagreba. Promet se vodi dvosmjerno kolnikom prema Rijeci s po jednom prometnom trakom u oba smjera vožnje.

Čvor Orehovica – čvor Čavle – čvor Kikovica (smjer Zagreb)Sanacija kolnika u smjeru Zagreba. Promet se vodi dvosmjerno kolnikom prema Rijeci.

Autocesta A8 (Kanfanar – Učka)

Čvor Matulji (smjer Istra/Opatija)Rekonstrukcija i dogradnja čvora. Promet se vodi jednom prometnom trakom u oba smjera.

Zatvorena odmorišta zbog radova:

A3 Zagreb zapad – Lučko: odmorište Zagreb (Plitvice)

A3 Kutina – Lipovljani: odmorište Kraljeva Velika

Preporuke vozačima

- Molimo sve korisnike da prije putovanja provjere stanje na cestama na mrežnoj stranici www.hac.hr ili www.hak.hr . U slučaju izvanrednih situacija u prometu sve obavijesti šalju se putem prometnog servisa HAK-a, stoga je važno uključiti radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS). Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800 0422.

Hrvatske autoceste svim korisnicima žele sretan put te ugodnu i sigurnu vožnju - stoji u priopćenju.