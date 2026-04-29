Uzbuna u Kaštelima: Stigla dojava o eksploziji kraj crkve, vatrogasci intervenirali s dva vozila

Vatrogasci DVD-a Kaštela jutros su u 9.15 sati primili dojavu o požaru objekta u Kaštel Kambelovcu.

Na intervenciju su upućena četiri vatrogasca s dva vozila, potvrdili su za portal grada Kaštela. iz DVD-a Gomilica.

Prema najnovijim informacijama portala grada Kaštela vatrogasci su zaprimili dojavu o mogućoj eksploziji u blizini župne crkve.

- Bila je dojava o eksploziji, no izlaskom na teren vatrogasci nisu pronašli ništa što bi potvrdilo navode iz dojave - kazao nam je vatrogasni zapovjednik Darko Maretić za portal grada Kaštela.