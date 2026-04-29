Sudamja nikad slađa: U Podrumima vas čeka festival zbog kojeg ćete zaboraviti na dijetu

Sve je spremno za drugo izdanje najslađeg splitskog festivala, SlatCroFesta by Slatkopedija, koji će biti otvoren u petak, 1. svibnja u 10 sati u Dioklecijanovim podrumima, te potrajati do 3. svibnja kao sastavni dio programa ovogodišnje Sudamje, obilježavanja blagdana splitskog zaštitnika svetog Dujma.

Ove godine festival hrvatskih slastica i slatkih proizvoda SlatCroFest by Slatkopedija donosi više izlagača, više programskih cjelina i više lokacija nego premijerno izdanje 2025. godine. I, naravno, nove slatke kreacije domaćih proizvođača.

U središnjoj dvorani Dioklecijanovih podruma na prodajnom sajmu predstavit će se 15 izlagača iz „prve lige“ domaćih proizvođača i iz svih krajeva Hrvatske, koji će ponuditi svoje čokolade, tradicionalne korčulanske i istarske kolače, paprenjake s otisnutim umjetničkim djelima (Bite Art), namaze s pistacijom i maslinovim uljem, med, likere, keramiku, kavu...

U Podrume nam tako stižu Slatkopedija, Nadalina čokolade, Pine Pottery, Uručak keramika i La.pjat iz Splita, korčulanska Škatula, pa Taman chocolates, Steam Coffee, Bite Art, Morning Lab i Brachatella iz Zagreba, Yaya Chocolates iz Šenkovca i Ošo iz Buzeta (Zagreb), Mmm med (Đakovo) te Destilerija Perković iz Bregane. Različiti dijelovi Hrvatske bit će zastupljeni i na popratnim - jednako važnim - programima. Voditelji radionica tako stižu s Korčule, Hvara, iz Rijeke, Slavonskog Broda, Siska i Pule, a na konferenciji će se čuti govornike iz Siska, Imotskog, Zagreba, s Brača i Pašmana, iz Splita, Župe Dubrovačke te Hvara.

Da stvar bude ljepša, ulaz na sajam besplatan je, a posjetitelji će moći razgledati i izložbu „Slatko o' Meštrovića“, postavljenu u suradnji s Muzejima Ivana Meštrovića, na kojoj ćemo doznati čime se sladila obitelj najvećeg hrvatskog kipara. Dodatnu dimenziju izložbi dat će splitska konoba Dujkin dvor koja će za vrijeme trajanja festivala, od 1. do 3. svibnja kao kolač dana posluživati koh od limuna kakvog je Olga Meštrović pripremala svojoj obitelji.

Počinje u petak, 1. svibnja

Sve počinje u petak, 1. svibnja u 10 sati u istočnom krilu podruma Dioklecijanove palače, kad će festival kao dio događanja na Sudamji otvoriti gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, uz organizatorice Katu Bošković i Mirjanu Bošković Smrekar iz Slatkopedije. Svoju nazočnost otvaranju najavili su i predstavnici partnera i pokrovitelja - Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije, turističkih zajednica Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Muzeja grada Splita... Istodobno će biti otvorena i spomenuta izložba.

Prvi dan festivala završit će večernjim eno-gastro kvizom pod vodstvom Domagoja Jakopovića Ribafisha u kavani Central na splitskom Narodnom trgu, na kojem će prijavljeni kvizaške ekipe uz vrijedne nagrade pokazati svoje znanje u području hrane i pića.

Udarni dan festivala SlatCroFest by Slatkopedija svakako je subota, 2. svibnja. Osim prodajnog sajma i izložbe o "slatkom životu" obitelji Meštrović koji u petak i subotu traju od 10 do 20 sati, od 11 do 18 sati u Staroj gradskoj vijećnici na Narodnom trgu čeka nas poslovna konferenciju pod sponzorstvom Kul IN-a s nizom zanimljivih predavača. Oni će posjetitelje, najvećim dijelom profesionalce iz "slatke" branše, upoznati s temama u rasponu od edukacija i gastro novinarstva, preko očuvanja tradicije i izgradnje brendova do poduke kako kušati čokoladu kao profesionalac.

Subota donosi i radionice za građane i profesionalce. Prvo će od 11 do 12:30 na Prokurativama pod vodstvom Eni Đorđević i pod "patronatom" Dolcele Splićani i njihovi gosti naučiti sve o modernoj verziji knedle. Djeca će doći na svoje od 16 sati, kad će pod vodstvom Veronike Gromski i brenda Sve i svašta učiti oslikavati medenjake. Na koncu, od 18 sati Jozefina Birindžić će također na Prokurativama pokazati kako se rade savršene kroštule, jedna od najpopularnijih dalmatinskih slastica. U međuvremenu, u Turističko-ugostiteljskoj školi od 15 sati profesionalcima će Martina Marton Fazlić govoriti o modernoj interpretaciji tradicionalne slastice kontinentalne Hrvatske.

Posljednji dan

Posljednjeg dana, u nedjelju 3. svibnja, uz prodajni sajam i izložbu koji će u Podrumima potrajati od 10 do 17 sati, SlatCroFest by Slatkopedija u suradnji s Gradom Splitom na Prokurativama u 11 sati organizira Feštu o' splitske torte.

Istodobno, na Prokurativama će djeca od 11 do 12:30 pod vodstvom Viktorije Čolić i uz sponzorstvo Sve i svašta učiti kako ukrašavati hvarske paprenjake na tradicionalni i suvremeni način. Konačno, u posljednjem programskom sadržaju, profesionalci će na B2B radionici u Turističko-ugostiteljskoj školi uz vodstvo Biljane Miline naučiti pripremati tradicionalne korčulanske keksiće. Festival SlatCroFest by Slatkopedija bit će zatvoren u 17 sati u Dioklecijanovim podrumima.

Ovogodišnje izdanje festivala organizira Slatkopedija, uz suorganizaciju Muzeja grada Splita i Muzeja Ivana Meštrovića te uz partnerstvo Kavane Central i Life is a piece of cake. Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, uz podršku Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice Grada Splita te uz sponzorstvo Dolcele, Kul IN-a, trgovine Sve i svašta i OPG-a Matulić. Tu su i prijatelji festivala Yaya chocolates, Ošo, Škatula, Morning lab, Biljarica, Vila rafijola, Pčelarstvo Bošković, Pago, Nutko namaz, Agristar, Destilerija Perković, PlanBee, Sana delikatese i Famozna pralina.