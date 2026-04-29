"Javljaju mi se muškarci, to mi je nahranilo ego": Dama (37) izgubila 63 kg pa ostavila muža

Natalie Strange, 37-godišnjakinja iz Norwicha, odlučila je napustiti supruga nakon 18 godina braka jer je, kako kaže, vratila samopouzdanje nakon što je drastično smršavjela. Nakon što je izgubila više od 60 kilograma uz pomoć injekcija za mršavljenje, shvatila je da njezin brak više ne funkcionira i ponovno počela izlaziti.

Preobrazba nakon gubitka 63 kilograma

Natalie, majka troje djece, u jednom je trenutku postala "sjena osobe kakva je nekad bila" i utjehu pronašla u hrani, trošeći gotovo 300 eura mjesečno na dostavu. Njezina težina popela se na 120 kilograma, a nosila je konfekcijski broj 50. Zbog toga se osjećala loše i bez svrhe, piše Index.

"Izgubila sam samopoštovanje i osjećala se kao da više nemam cilj u životu", ispričala je. "Nakon što sam rodila, izgubila sam samopouzdanje i jednostavno se zapustila. Svaki dan bio je monoton i dosadan. Više nisam znala tko sam. Nije pomoglo ni to što je nestalo iskre među nama, a intimnosti gotovo da i nije bilo."

Kraj braka unatoč terapiji

U ožujku 2024. godine odlučila je isprobati lijek za mršavljenje Mounjaro, koji opisuje kao "spas". Uspjela je izgubiti 63 kilograma i sada nosi konfekcijski broj 38. S novostečenim samopouzdanjem Natalie je shvatila da njezina 18-godišnja veza, unatoč pokušajima s terapijom za parove, više nema budućnosti.

"U brak sam ušla s mišlju da ću s tom osobom ostati zauvijek. Za mene razvod nije bio opcija", rekla je. "Zato se dijelom osjećam kao da sam podbacila. Muči me i sumnja da svojoj djeci uništavam živote, iako oni vole imati dva Božića, dva godišnja odmora, zapravo, svega dvostruko. Ponekad se pitam jesam li odlučila naglo, ali onda, kad provedemo vrijeme zajedno, shvatim da to uopće nije tako."

"Javilo mi se jako puno muškaraca"

Iako postupak razvoda još traje, Natalie je ponovno počela koristiti aplikacije za upoznavanje. "Počela sam koristiti aplikacije za spojeve. U početku sam imala vrlo niska očekivanja, mislila sam da nitko neće biti zainteresiran za samohranu majku s troje djece. Ali, da se ne hvalim, javilo mi se jako puno muškaraca koji su htjeli razgovarati. To mi je otvorilo oči i nahranilo ego. Izašla sam s prijateljicama za rođendan i recimo samo da se od tada u izlascima ponašam kao slobodna žena", otkrila je.

"Osjećam se sjajno i jako sam ponosna na sebe što sam napustila nešto što me više nije ispunjavalo. Ponovno sam pronašla sebe i onaj osjećaj za avanturom za kojim sam čeznula. Injekcije su mi promijenile život. Bez njih nikada ne bih imala samopouzdanja i hrabrosti da sama krenem dalje. Dale su mi potvrdu koju sam tražila. Sada je svijet ljepše mjesto i živim život o kojem sam nekad sanjala, sretna i slobodna", zaključila je.