Stručnjak koji je nadzirao izgradnju Poljuda: "Nema dokaza da je stadion za rušenje. Ovo je urbicid i kulturni genocid!"

Građevinski stručnjak za čelične i spregnute konstrukcije Boris Androić oštro se usprotivio tezama da je stadion Poljud za rušenje, poručivši da za takve tvrdnje “nema relevantnog dokaza” te da one nisu utemeljene ni znanstveno ni stručno.

U razgovoru za Nacional Androić, koji je s profesorom Bernardinom Perošem vodio nadzor izgradnje Poljuda kada je riječ o krovištu, tvrdi da se u javnosti prihvaćaju ocjene ljudi koji “nisu kompetentni za ocjenu pouzdanosti čelične konstrukcije”.

“Tvrdnje da je konstrukcija stadiona Poljud nepovratno oštećena, nisu argumentirane ni znanstveno ni stručno. Prihvaćaju se izjave stručnjaka koji uopće nisu kompetentni za ocjenu pouzdanosti čelične konstrukcije.”

Dodaje i da analize o navodnom “umoru materijala”, na koje se dio zagovornika rušenja poziva, nikada nisu prezentirane, a sumnja i da su uopće provedene.

“Analize o ‘umoru materijala’ nikome nisu dostavljene jer, izvjesno, nikada nisu ni provedene.”

“Na djelu su urbicid i kulturni genocid”

Androić ide i korak dalje te tvrdi da bi rušenje Poljuda bilo opasan presedan za odnos prema zaštićenoj baštini.

“Na djelu su urbicid i kulturni genocid koji uništavaju urbano tkivo grada.”

Po njegovim riječima, prihvati li se ideja rušenja Poljuda, to bi moglo postati model obračuna i s drugim građevinama koje imaju status kulturnog dobra.

“Ako prihvatimo ideju rušenja Poljuda, to će postati opasno pravilo obračunavanja s ostalim građevinama zaštićenim kao kulturno dobro.”

Umjesto rušenja – “generalni servis održavanja”

Androić smatra da Poljudu nije potrebna rekonstrukcija u smislu promjene konstrukcije ili namjene, nego ozbiljna obnova i dugogodišnje propušteno održavanje.

“Moglo bi se reći da je kod stadiona Poljud, zbog izostanka redovitih servisa održavanja, potrebna obnova ili, bolje rečeno, ‘generalni servis održavanja’.", rekao je za Nacional.

Posebno ističe da je odgovornost za loše stanje na vlasniku, odnosno Gradu Splitu, jer Zakon o gradnji jasno propisuje obvezu zakonitog održavanja građevine.

“Jasno je i neosporno da je najveća odgovornost za neodržavanje na vlasniku stadiona Gradu Splitu.”

Androić pritom ne proziva samo aktualnu gradsku vlast, nego sve koji su vodili grad od izgradnje stadiona do danas.

“Referendum je besmislen”

Posebno se osvrnuo i na ideju referenduma o sudbini Poljuda, koju smatra potpuno promašenom.

“Ideja o referendumu toliko je besmislena da si nitko za nju ne želi prisvojiti autorstvo.”

Kao primjer navodi obnovu pariške katedrale Notre-Dame, za koju, kaže, nitko nije predlagao referendum, nego se jednostavno krenulo u obnovu.

“Poljud je izdržao 47 godina bez održavanja”

Androić podsjeća da je nadzor tijekom gradnje bio kvalitetno proveden te da je upravo to dokaz da je dobivena kvalitetna konstrukcija.

“To dokazuje da je dobivena kvalitetna čelična konstrukcija koja je bez održavanja izdržala 47 godina.”

Upozorava i da su još u vrijeme gradnje predlagani monitoring sustava i redovite stručne kontrole, ali da Grad Split to kasnije nije osigurao.

“Nema dokaza da je konstrukcija nepovratno oštećena”

Jedna od njegovih ključnih poruka jest da se o sigurnosti Poljuda u javnosti govori površno i bez potrebne stručne metodologije. Umjesto paušalnih ocjena, traži ozbiljnu procjenu postojeće konstrukcije.

“Posebno naglašavam kako nema relevantnog dokaza da je konstrukcija nepovratno oštećena. Postoje samo pretpostavke bez tehnički opravdanih argumenata.”

Dodaje i da pitanje je li konstrukcija “sigurna” nije precizno stručno pitanje, nego da je pravo pitanje kolika je njezina pouzdanost i može li preuzeti sadašnja i buduća opterećenja.

Rješenje vidi u vrhunskim stručnjacima i modernom monitoringu

Kao put izlaska iz sadašnje situacije predlaže uključivanje dokazanih stručnjaka za čelične konstrukcije, tvrtke MERO za eventualne zahvate na sustavu krovišta te uspostavu suvremenog monitoringa, pa i digitalnog modela konstrukcije u realnom vremenu.

Na kraju poručuje da se obnova može provesti relativno brzo, ali samo pod jednim uvjetom: da posao preuzmu ljudi koji za to imaju reference.

“Treba posao obnove prepustiti stručnjacima koji za to imaju reference.”

I još oštrije:

“Prestanimo se vrtjeti ukrug, organizirati okrugle stolove, stručne i znanstvene skupove.”

