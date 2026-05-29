SPLIT U SVEČANOM RUHU Brojni uzvanici bili na koncertu ispred HNK povodom Dana državnosti

Na Trgu Gaje Bulata u Splitu, ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, održan je svečani koncert povodom Dana državnosti. U samom srcu grada publika je uživala u bogatom glazbenom programu pod dirigentskim vodstvom maestra Vetona Marevcija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koncert je započeo izvedbom hrvatske himne, a potom su uslijedila djela velikana hrvatske glazbe. Na programu su bile Gotovčeve "Fanfare na temu Himne slobodi" te suita "Dubravka", op. 13a, dok su ljubitelji opere mogli čuti i djela Ivana pl. Zajca iz opere "Nikola Šubić Zrinjski", među kojima uvertiru, Ariju Jelene i Romancu Zrinjskog. Svečani program zaključen je Gotovčevom "Odom zemlji" i završnim zborom iz opere "Mila Gojsalića".

Koncertu su nazočili i brojni gosti iz političkog i javnog života. Među njima su bili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, HDZ-ovi gradski vijećnici Josip Gojak i Marijan Čelan, koji je ujedno potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, ministar turizma Tonči Glavina, intendant HNK Split Božo Župić te brojni drugi uzvanici.

Svečana večer ispred splitskog HNK privukla je velik broj građana i posjetitelja, a Trg Gaje Bulata bio je ispunjen dostojanstvenom atmosferom obilježavanja Dana državnosti.

Što smo zabilježili, pogledajte u nastavku.