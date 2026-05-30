Šuta čestitao Dan državnosti: "Sloboda i neovisnost nisu došle same od sebe"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta uputio je čestitku povodom Dana državnosti i Dana hrvatskih branitelja, istaknuvši kako sloboda, neovisnost i vlastita država nisu došle same od sebe te posebno zahvalivši hrvatskim braniteljima koji su obranili Hrvatsku u najtežim trenucima.

"Sloboda, neovisnost i vlastita država nisu došle same od sebe.

Zato se danas s poštovanjem prisjećamo svih koji su sudjelovali u stvaranju moderne Hrvatske, a posebno hrvatskih branitelja koji su je obranili kada je bilo najteže.

Sretan Dan državnosti i Dan hrvatskih branitelja Grada Splita", poručio je Šuta.