Orešković: "HDZ je izabrao dan kada je stekao većinu, ne dan kada je Hrvatska stekla samostalnost"

Dalija Orešković oglasila se povodom Dana državnosti, poručivši da stvaranje države nije čin jednog dana te da za nju veći značaj ima 25. lipnja 1991., kada je Sabor donio Odluku o samostalnosti i suverenosti. Kritizirala je odluku da se Dan državnosti ponovno obilježava 30. svibnja, ustvrdivši da je HDZ time prednost dao datumu svoje političke premoći, a ne danu kada je Hrvatska postala samostalna i suverena država.

"Sretan Dan državnosti!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stvaranje države nije čin koji se događa u jednom danu. Osobno mi puno veći značaj u tom procesu ima 25. lipanj 1991.g. kada je Sabor donio Odluku o samostalnosti i suverenosti. Nekada smo upravo taj datum kao Dan državnosti slavili. Na današnji dan, 30. svibnja 1990.g. konstituiran je prvi višestranački Sabor, pa je HDZ odlučio da se kao Dan državnosti obilježava datum u kojem su oni kao potička stranka stekli premoć i većinu, a ne dan kada je Sabor svima dao samostalnu i suverenu državu. Tako se HDZ oduvijek i uvijek ponaša. Njihove interese stavlja iznad interesa države. Svoje privatno iznad općeg i javnog. To je razlog zbog kojeg još uvijek nemamo državu u kojoj jake i neovisne institucije jamče vladavinu prava. Još uvijek nemamo državu koja je jednako pravedna prema svima. Još je puno posla pred nama.

No, o kojem god datumu se radilo, iz srca želim da nam Dan državnosti bude sretan i bitan, dan kada osjećamo da imamo državu koja nam pripada svima, pod ovom zastavom koja nije obična tkanina.

P.s. - slika nije od danas, već od prošle godine, uslikana na dan Oluje u jednom od oslobođenih dvorišta, uoči isticanja na stijeg kojem pripada, na ognjištu Oreškovića", poručila je.