U Podstrani obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske: Sjećanje na žrtvu, ponos na slobodu i pogled u budućnost

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, u Podstrani je danas svečano obilježena 36. obljetnica konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog Sabora, događaja koji predstavlja početak stvaranja moderne i samostalne hrvatske države.

U znak zahvalnosti i poštovanja prema svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće na centralnom križu na groblju Ban te kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na Petrićevu.

Obilježavanju su nazočili predstavnici Općine Podstrana, hrvatski branitelji, predstavnici udruga te brojni mještani koji su zajednički odali počast svim hrvatskim velikanima i braniteljima koji su svojim djelovanjem, žrtvom i ljubavlju prema Domovini pridonijeli stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske.

Dan državnosti prigoda je za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili hrvatski put prema samostalnosti, ali i na zajedništvo, hrabrost i odlučnost hrvatskog naroda u stvaranju vlastite države.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako je važno čuvati uspomenu na sve one koji su dali svoj doprinos stvaranju Republike Hrvatske te prenositi vrijednosti domoljublja, slobode i zajedništva na buduće generacije.

„Na današnji dan s ponosom se prisjećamo svih koji su sanjali slobodnu Hrvatsku, za nju se borili i mnogi od njih položili svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da čuvamo istinu o stvaranju hrvatske države te da svojim radom doprinosimo njezinu razvoju i napretku.

Neka nas ljubav prema Domovini, ponos na njezinu prošlost i vjera u njezinu budućnost i dalje okupljaju i vode u izgradnji Hrvatske kakvu zaslužuju generacije koje dolaze“, poručio je načelnik Dropuljić.

Obilježavanje Dana državnosti završeno je uz poruku zajedništva, zahvalnosti i trajnog poštovanja prema svima koji su sudjelovali u stvaranju temelja moderne hrvatske države.

"Svim građankama i građanima Republike Hrvatske upućene su čestitke povodom Dana državnosti", poručio je.