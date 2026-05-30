Bulj: "Nikada nećemo dopustiti da se hrvatski branitelj pretvori u krivca"

U organizaciji Grada Sinja i Koordinacije braniteljskih udruga proizišlih iz Domovinskog rata s područja Sinja i Cetinskog kraja, u Sinju je danas svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske te Dan branitelja Sinja i Cetinske krajine.

Na današnji dan prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabrani višestranački Sabor, čime je započeo proces stvaranja samostalne i suverene Republike Hrvatske, koji je u potpunosti okončan 8. listopada 1991. godine.

Program obilježavanja započeo je u 9 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred biste Gojka Šuška na istoimenom gradskom trgu. Obilježavanje je nastavljeno odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima Sinja i Cetinske krajine u Spomen parku ispred zgrade Gradske uprave, gdje je molitvu odrješenja predvodio župnik fra Antonio Mravak.

Uzvanici su potom položili vijence i zapalili svijeće ispred biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, a središnji dio programa bila je sveta misa za domovinu u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske.

Počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su predstavnici Grada Sinja predvođeni gradonačelnikom Mirom Buljem, koji je tom prigodom istaknuo kako je hrvatski narod nakon stoljeća težnji započeo odlučnu borbu za vlastitu državu, suočen i s agresijom koju je osjetio i cetinski kraj;

“Poštovane obitelji poginulih i nestalih naših branitelja, poštovani suborci, poštovani i dragi svi koji ste došli odati počast i prisjetiti se svih naših branitelja,

nalazimo se na mjestu gdje se nalazi spomenik 116 poginulih Sinjana i Cetinjana. Na današnji dan konstituiran je Hrvatski demokratski sabor.

Nakon stoljeća borbe protiv tiranije nad Hrvatima i nad našim narodom, na ovim prostorima započela je velikosrpska četnička agresija.

Prvi balvani i prva balvan-revolucija protiv mlade hrvatske države, tek uspostavljene pod vodstvom dr. Franje Tuđmana, počeli su upravo na području Cetinskog kraja.

Velika je bila žrtva naroda Sinja i Cetinskog kraja u to vrijeme. Samo nekoliko kilometara od mjesta na kojem se danas nalazimo nalazili su se velikosrpski tenkovi i topništvo. Ratko Mladić i četnici zajedno su palili dijelove naše Cetinske krajine, ubijali, pljačkali i činili zločine.

Zato vas, moji suborci iz Hrvatske policije, Hrvatske vojske i svih postrojbi, kao i pripadnike Hrvatskog vijeća obrane koji ste došli ovdje i zajedno branili Hrvatsku, od srca pozdravljam i zahvaljujem vam na svemu što ste učinili za slobodnu Hrvatsku.

Vrlo je važno naglasiti da ovo naše područje njeguje obiteljske, tradicijske, viteške i nacionalne vrijednosti te da nikada nećemo dopustiti da se pobjednik pretvori u gubitnika, da se hrvatski branitelj pretvori u krivca i da se izokrene istina.

Hrvatski branitelj branio je svoju domovinu. Vi koji ste danas ovdje to živite i prenosite mladim naraštajima.

Kao gradonačelnik Grada Sinja mogu s ponosom reći da je budućnost najvažnija. Moramo učiniti sve da se rađa što više djece jer je upravo to smisao i cilj za koji se vrijedi boriti. Na tome svi zajedno moramo raditi.

Moramo zaustaviti iseljavanje jer će to biti naš najveći gubitak. Ne smijemo pobjede pretvarati u poraze i svađe. Narod Sinja i Cetinskog kraja opstao je, opstaje i opstajat će te treba dobiti ono što zaslužuje i ono što mu pripada. Zato svima vama, kao gradonačelnik Grada Sinja, u ime svih općina i gradova Cetinskog kraja, želim čestitati Dan državnosti i Dan hrvatskih branitelja.

Živi, sretni i veseli bili, i neka vas prati zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske”, poručio je gradonačelnik Bulj.

U ime potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda nazočnima se obratio izaslanik, general Ivan Zelić, naglasivši važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i prenošenja vrijednosti na mlađe naraštaje.

“Moja poruka je da sve ono što smo pozitivno doživjeli i stvorili, ne prepustimo zaboravu. Moramo to vjerodostojno prenijeti novim generacijama, neka im ta priča bude putokaz i nadahnuće da i oni u koliko to bude potrebno odgovore na sve izazove koji se mogu dogoditi u budućnosti”, rekao je general Zelić.

Svečanost je vodio hrvatski branitelj, časnik Hrvatske vojske i pjesnik Ante Nadomir Tadić Šutra.

U poslijepodnevnim satima predviđen je odlazak u Solin na 28. Memorijal Gojko Šušak, gdje će se, uz tradicionalno druženje hrvatskih branitelja, održati i sportski susreti.

Obilježavanjem Dana državnosti Republike Hrvatske i Dana branitelja Sinja i Cetinske krajine još je jednom odana počast svima koji su svojim doprinosom, osobito u Domovinskom ratu, omogućili stvaranje samostalne i slobodne hrvatske države.