FOTO Požar između Divulja i splitske zračne luke, gust dim nadvio se nad područjem

Požar otvorenog prostora izbio je danas iza 15 sati na području između Divulja i Zračne luke Split. Kako nam javljaju iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, vatrogasci su na terenu, a u gašenju sudjeluje više vatrogasnih službi iz Kaštela i Trogira.

Nad širim se područjem nadvio gust dim, vidljiv i s veće udaljenosti. No, kako doznajemo od vatrogasaca, nitko nije ugrožen; posebice nisu ugroženi ljudi ni njihova imovina.

Prema fotografiji s terena, dim se širi u blizini piste i okolnog zelenog pojasa, što je izazvalo pozornost građana i prolaznika.

Riječ je o požaru otvorenog prostora, a vatrogasne snage rade na njegovu lokaliziranju i sprječavanju širenja prema okolnim objektima i infrastrukturi.

Za sada nisu poznati uzrok izbijanja požara ni razmjeri opožarene površine. Više informacija očekuje se nakon što vatrogasci stave požar pod nadzor.