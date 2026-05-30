Ovog dragulja želi Hajduk. Tko je on?

Hajduk Split pokazuje interes za 18-godišnjeg Ensara Musića, talentiranog ofenzivnog veznjaka Rapida iz Beča, piše Sky Sport Austria. Mladić koji nastupa za Rapid II iza sebe ima vrlo zapaženu sezonu u austrijskoj 2. ligi, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni izvan Austrije.

Musić je u prošloj sezoni upisao pet pogodaka i sedam asistencija u 28 ligaških nastupa, čime se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača druge momčadi Rapida. Posebno se istaknuo kreativnošću, tehnikom i učinkom u završnici akcija.

Hajduk nije jedini u utrci

Prema informacijama koje donosi Sky Sport Austria, za mladog ofenzivca interes su pokazali klubovi iz Njemačke, Italije i Hrvatske, a među njima se konkretno spominje i Hajduk Split. Musić s Rapidom ima ugovor do 2027. godine, no austrijski medij navodi da pregovori o produljenju suradnje još nisu vođeni. To bi moglo otvoriti prostor zainteresiranim klubovima, posebno ako Rapid uskoro ne riješi njegov status.

Ensar Musić član je Rapida od 2014. godine i prošao je gotovo sve omladinske kategorije kluba. Za drugu momčad Rapida dosad je skupio 45 nastupa, uz pet pogodaka i 15 asistencija, što dovoljno govori o njegovom profilu igrača koji više stvara nego završava. Dodatnu vrijednost daje mu i reprezentativni status. Musić je aktualni austrijski U19 reprezentativac, a u sedam nastupa za mladu selekciju upisao je četiri izravna učinka kod pogodaka. Već u drugom nastupu za U19 reprezentaciju Austrije nosio je kapetansku vrpcu, i to u prijateljskom ogledu protiv Walesa.

Talent koji Rapid ne želi izgubiti

U Rapidu su svjesni da u svojim redovima imaju igrača zanimljivog tržištu. Trener Johannes Hoff Thorup, poznat po radu s mladima, već mu je pružio priliku u zimskoj pripremnoj utakmici protiv First Vienne, a Musić mu je uzvratio pogotkom za pobjedu 1:0.