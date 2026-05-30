Croatije iz Zmijavaca nakon velike drame ostala u 1. NL!

Nogometaši Croatije iz Zmijavaca izborili su ostanak u 1. NL nakon velike drame u završnici prvenstva. U ključnoj utakmici slavili su na gostovanju kod BSK-a u Bijelom Brdu s 1:0, dok je Jarun remijem protiv Cibalije ostao kratkih rukava i ispao iz lige.

Taj rezultat pokazao se presudnim jer je u drugoj ključnoj utakmici Jarun na domaćem terenu odigrao 1:1 protiv Cibalije. Jarunu je na kraju nedostajalo premalo, ali dovoljno da sezonu završi ispod Croatije i oprosti se od drugoligaškog društva.

Croatia Zmijavci sezonu je zaključila s 35 bodova, nakon 33 odigrana kola. Momčad iz Zmijavaca upisala je devet pobjeda, osam remija i 16 poraza, uz gol-razliku 32:46. Iako je tijekom sezone bilo mnogo oscilacija, završnica je donijela ono najvažnije — ostanak u ligi.

Jarun je, s druge strane, sezonu završio s 33 boda. Zagrebačka momčad ostvarila je osam pobjeda, devet remija i 16 poraza, uz gol-razliku 34:42. Remi protiv Cibalije nije bio dovoljan za spas, pa Jarun nakon dramatičnog raspleta napušta 1. NL.

Croatia je tako u posljednji trenutak izbjegla ispadanje i velikom pobjedom u Bijelom Brdu zaključila sezonu na najbolji mogući način.