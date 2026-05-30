Prometna nesreća kod Starog placa

Kod Starog placa u Splitu u subotu oko 18 sati dogodila se lakša prometna nesreća u kojoj je nastala materijalna šteta na vozilima.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala osobna vozila, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate.

Zbog prometne nesreće na ovom dijelu grada vozači se mole za dodatan oprez i strpljenje, osobito zbog mogućeg usporavanja prometa.

Više detalja o nesreći očekuje se od Policijske uprave splitsko-dalmatinske.